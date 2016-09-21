Спрос на биржевые облигации "Трансконтейнера" второй серии превысил предложение в 4 раза

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. ПАО "Трансконтейнер" закрыло книгу заявок по пятилетним амортизируемым биржевым облигациям серии БО-02 на сумму 5 млрд руб. со ставкой купона 9,4% годовых, говорится в сообщении компании. В ходе размещения ценных бумаг общий спрос превысил 21 млрд руб.

В процессе маркетинга диапазон по ставке купона дважды пересматривался в сторону понижения с начального уровня 9,5-9,75%. По результатам формирования книги заявок эмитентом было принято решение об определении процентной ставки на уровне 9,4%. В размещении приняли участие 25 инвесторов, среди которых банки, инвестиционные и управляющие компании.

"Несмотря на возросшую волатильность рынка и рост доходности ОФЗ, итоговая ставка купона находится существенно ниже уровня ключевой ставки Банка России и сопоставима с результатами последних размещений облигаций корпоративных заемщиков с рейтингом на уровне суверенного", - отмечает компания.

Размещение бумаг состоится на Московской бирже 22 сентября 2016 г. Организаторы выпуска - АО "Альфа-банк", АО "ВТБ Капитал" и АО "Райффайзенбанк". Агент по размещению биржевых облигаций серии 02 - АО "ВТБ Капитал".

Ранее совет директоров "Трансконтейнера" одобрил размещение биржевых облигаций серии БО-02 на сумму до 5 млрд руб. Предусматривается погашение по 25% от номинальной стоимости бондов через 3,5, 4, 4,5 и 5 лет с даты начала размещения биржевых облигаций. Кроме того, совет директоров согласовал привлечение промежуточного (бридж) кредита. Размер и сроки кредита не уточняются.

Средства привлекаются на "общекорпоративные цели", говорил ТАСС директор по фондовому рынку и работе с инвесторами "Трансконтейнера" Андрей Жемчугов. По его словам, возможность привлечения кредита предусмотрена на случай, если не удастся разместить облигации.

"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Республике Казахстан), и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины.

В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров. АО "ОТЛК" (дочернее общество ОАО "РЖД") принадлежит 50% плюс две акции ПАО "Трансконтейнер", транспортной группе FESCO - 24,1%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 9,2%.

Акции "Трансконтейнера" торгуются на Московской бирже. Депозитарные расписки на акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже.