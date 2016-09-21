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РЖД начнет перевозку мотоциклов в вагонах-автомобилевозах в 2017 г.

Экономика и бизнес Транспорт
21 сентября, 14:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Уже пять вагонов-автомобилевозов были модернизированы и дополнительно оснащены специальными креплениями и упорами, обеспечивающими надежность перевозки мотоциклов
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, дочернее общество ОАО "Российские железные дороги", РЖД) весной 2017 года запустит для пассажиров новую услугу по перевозке мотоциклов в вагонах-автомобилевозах в составе пассажирских поездов, сообщается в пресс-релизе РЖД.

В настоящее время услуга по перевозке мотоциклов в спецвагонах начала предоставляться в тестовом режиме на направлениях из Москвы в Санкт-Петербург, Петрозаводск, Астрахань, Псков и из Санкт-Петербурга в Астрахань.

К весне 2017 года услуга должна заработать на постоянной основе. Кроме того, к этому времени планируется начать перевозку мотоциклов на направлениях Санкт-Петербург - Адлер и Москва - Адлер.

В частности, для проведения тестовых поездок пять вагонов-автомобилевозов были модернизированы и дополнительно оснащены специальными креплениями и упорами, обеспечивающими надежность перевозки мотоциклов. Вагон-автомобилевоз включается в состав пассажирского поезда по предварительным заявкам и одновременно может перевозить до 10 мотоциклов. Внутри вагон оборудован системами пожарной и охранной сигнализации.

Для оформления перевозки мотоцикла клиенту необходимо предоставить паспорт отправителя, свидетельство о регистрации ТС (паспорт транспортного средства) и билеты на поезд, если отправитель является пассажиром ФПК.

Прием заявок на перевозку мотоцикла начинается за 45 дней и прекращается за 3-5 дней до даты отправления поезда, с которым следует вагон-автомобилевоз (в зависимости от маршрута перевозки).

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