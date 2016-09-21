"Норникель" удвоит перевозки через Мурманск, реконструирует причал за 1,5 млрд рублей

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МУРМАНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Компания "Норильский никель" почти в два раза увеличит грузопоток своей продукции через порт Мурманск в 2017 году. Как сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Кольской горно-металлургической компании (КГМК, входит в "Норникель"), для этого в Мурманске ведется реконструкция причала, стоимость инвестиций в проект составит около 1,5 млрд рублей.
"Реконструкция дополнительных причальных мощностей с дноуглублением позволит увеличить грузопоток почти в два раза - с 780 тыс. тонн до 1,5 млн тонн в год", - сказали в компании.
Сейчас "Норникель" имеет возможность обрабатывать суда осадкой до 6 метров на одном собственном причале. Длина нового причала составит 310 метров, он сможет принимать суда с осадкой до 11,2 метра, а сам перегрузочный терминал обрабатывать одновременно от двух до трех судов в зависимости от их размера и грузоподъемности.
В настоящее время на строящемся объекте проделан большой объем работ, проект дноуглубления прошел экологическую экспертизу, и в ближайшие дни должны начаться работы по выемке грунта. Ввод в эксплуатацию причала N2 планируется в первом квартале 2017 года. Этот проект для "Норникеля" - один из приоритетных. После закрытия Никелевого завода в Норильске весь файнштейн (промежуточный продукт при производстве меди и никеля из сульфидных руд - прим. ТАСС) должен перерабатываться на Кольской ГМК, что существенно увеличивает грузопоток по арктическому маршруту Дудинка - Мурманск.
ГМК "Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, рутений и теллур.