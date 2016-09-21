ОТЛК с начала года отправила 700-й контейнерный поезд в сообщении Китай - Европа

МОСКВА, 21 сентября./ТАСС/. АО "Объединенная транспортно-логистическая компания" (АО "ОТЛК") с начала года отправило 700 контейнерных поездов из Китая в Европу и в обратном направлении через станции Достык/Алтынколь - Брест. В том числе, в рамках сервиса Ueast отправлено 227 поездов, Uwest - 473 поезда, сообщает пресс-служба оператора.

Юбилейный в 2016 году 700-й поезд вышел 17 сентября из Чунцина (Китай) в Дуйсбург (Германия). В составе поезда проследует сорок один 40-футовый контейнер.

Контейнерные поезда ОТЛК, следующие по маршруту Достык/Алтынколь - Брест - Достык, преодолевают расстояние в 5,43 тыс. км за 5,5 суток. Первый контейнерный поезд был отправлен в феврале 2015 года. С момента запуска комплексного сервиса было перевезено более 90 тыс. ДФЭ (эквивалент 20-футового контейнера или TEU). Отправка поездов осуществляется в среднем порядка 20 раз в неделю, скорость следования - свыше 1 тыс. км в сутки.

Объем контейнерных перевозок АО "ОТЛК" по маршруту Китай-Европа-Китай в 2015 году (год начала операционной деятельности компании) составил 47,4 тыс. ДФЭ. По итогам 8 месяцев 2016 года отправлено 54,28 тыс. ДФЭ. Планируемый объем перевозок по итогам 2016 года оценивается порядка 90 тыс. ДФЭ - почти двукратный рост к показателю 2015 года.

АО "ОТЛК" зарегистрирована 13 ноября 2014 года. Учредителями компании являются: ОАО "Российские железные дороги", ГО "Белорусская железная дорога" и АО "НК "Казакстан темiр жолы". ОТЛК занимается перевозкой контейнерных грузов по территории трех стран, в том числе на транзитных маршрутах между Европой и Азией.