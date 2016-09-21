Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ОТЛК с начала года отправила 700-й контейнерный поезд в сообщении Китай - Европа

Экономика и бизнес Транспорт
21 сентября, 17:15 UTC+3
Первый контейнерный поезд был отправлен в феврале 2015 года
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 сентября./ТАСС/. АО "Объединенная транспортно-логистическая компания" (АО "ОТЛК") с начала года отправило 700 контейнерных поездов из Китая в Европу и в обратном направлении через станции Достык/Алтынколь - Брест. В том числе, в рамках сервиса Ueast отправлено 227 поездов, Uwest - 473 поезда, сообщает пресс-служба оператора.

Юбилейный в 2016 году 700-й поезд вышел 17 сентября из Чунцина (Китай) в Дуйсбург (Германия). В составе поезда проследует сорок один 40-футовый контейнер.

Контейнерные поезда ОТЛК, следующие по маршруту Достык/Алтынколь - Брест - Достык, преодолевают расстояние в 5,43 тыс. км за 5,5 суток. Первый контейнерный поезд был отправлен в феврале 2015 года. С момента запуска комплексного сервиса было перевезено более 90 тыс. ДФЭ (эквивалент 20-футового контейнера или TEU). Отправка поездов осуществляется в среднем порядка 20 раз в неделю, скорость следования - свыше 1 тыс. км в сутки.

Объем контейнерных перевозок АО "ОТЛК" по маршруту Китай-Европа-Китай в 2015 году (год начала операционной деятельности компании) составил 47,4 тыс. ДФЭ. По итогам 8 месяцев 2016 года отправлено 54,28 тыс. ДФЭ. Планируемый объем перевозок по итогам 2016 года оценивается порядка 90 тыс. ДФЭ - почти двукратный рост к показателю 2015 года.

АО "ОТЛК" зарегистрирована 13 ноября 2014 года. Учредителями компании являются: ОАО "Российские железные дороги", ГО "Белорусская железная дорога" и АО "НК "Казакстан темiр жолы". ОТЛК занимается перевозкой контейнерных грузов по территории трех стран, в том числе на транзитных маршрутах между Европой и Азией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Путин и Медведев ознакомились с ходом строительства Керченского моста
7
ФГК планирует заказать у Уралвагонзавода 20 тыс. вагонов
5
Готовность пускового участка Люблинской линии московского метро составляет 95%
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп не захотел встречаться с Порошенко в рамках Генассамблеи ООН
2
Президент Филиппин в грубой форме посоветовал Евросоюзу не вмешиваться в дела его страны
3
Путин: решение об освобождении самозанятых от налогов будет принято в ближайшее время
4
Игорь Трунов лишен адвокатского статуса за нарушение норм профессиональной этики
5
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян
6
Подросток во Владимирской области за день обокрал соседку, купил две машины и попал в ДТП
7
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
Темы дня
Реклама