Отгрузку угля из Кузбасса нормализовали, но рост добычи на востоке РФ даст нагрузку на ж/д

КЕМЕРОВО, 22 декабря. /ТАСС/. Освоение крупных угольных месторождений на востоке России, запасы которых насчитывают миллиарды тонн угля, в перспективе дадут дополнительную нагрузку на транспортную сеть, при этом угольные компании Кузбасса, где добываются около 60% отечественного угля, периодически сталкиваются с проблемами отгрузки угля, в том числе в дальневосточном направлении.

В настоящее время эту проблему, как сообщили ТАСС участники рынка, решают за счет более раннего согласования заявок угольщиков, увеличения количество рейсов порожних полувагонов назначением на Западно-Сибирскую железную дорогу (ЗСЖД) из других регионов, а также прорабатывают варианты консолидации вагонного парка операторов под управлением ОАО "РЖД". Восточно-Сибирская железная дорога намерена улучшить показатели работы сети за счет уже созданного Центра управления перевозками Восточного полигона РЖД.

Якутия удвоит добычу

Как сказал ТАСС министр промышленности и геологии Якутии Андрей Панов, по итогам 2016 года в республике планируется рост добычи угля на 10% (в 2015 - 15,8 млн тонн). В настоящее время компания "Железные дороги Якутии" выполняет необходимый объем перевозки угля. "За 11 месяцев 2016 года нами перевезено 2,2 млн тонн, а за аналогичный период 2015 года было перевезено 1,5 млн тонн угля. По планам на 2017 год у нас стоит перевозка 5,1 млн тонн угля. Проблем с нехваткой вагонов у нас нет", - уточнила ТАСС начальник грузовой службы "Железные дороги Якутии" Виктория Шутяк.

Дополнительную нагрузку на железнодорожную инфраструктуру в перспективе даст добыча угля на новых участках. К 2020 году угледобывающие компании намерены увеличить объемы добычи вдвое (к уровню 2015) - до 31,3 млн тонн, а реализация за пределы региона составит 22,1 млн тонн, из которых 50% обеспечит компания "Колмар". Она развивает два крупных проекта горно-обогатительных комплексов "Инаглинский" и "Денисовский" (проектные мощности 7 и 5 млн тонн угля).

В Южной Якутии в Нерюнгринском районе компания "Мечел" разрабатывает приоритетный проект Эльгинского угольного комплекса, где предусмотрено увеличение добычи угля с 3,7 млн до 18 млн тонн к 2020 году. По данным "Мечела", запасы этого месторождения составляют 2,2 млрд тонн угля. В целом же, по оценкам властей региона, сейчас наращивание объемов добычи "сдерживает отсутствие транспортной инфраструктуры". В правительстве республики отметили, что выход на проектную мощность реализуемых в Южной Якутии крупных инвестиционных проектов по добыче угля с 2018 года повлечет "значительное увеличение объемов перевозки грузов в южном направлении - с последующим выходом на БАМ и Транссиб через станцию Беркакит".

Тува в поисках путей

В республике Тува работают над проектом Элегестинского месторождения. По данным Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК), его запасы составляют 855,2 млн тонн, а в целом ресурсы бассейна оцениваются в 20 млрд тонн угля (в 2015 году добыча составила 97,6 тыс. тонн). Для развития проекта требуется строительство железной дороги Кызыл - Курагино протяженностью свыше 400 км. Как сообщил глава республики Шолбан Кара-оол, выступая перед депутатами Верховного Хурала (парламента) Тувы, республика намерены привлечь соседние регионы к проекту строительства этой железной дороги с перспективой ее соединения с транспортными сетями Китая и Монголии.

Также в Туве ведется разработка Межегейского месторождения каменного угля с балансовыми запасами 213,5 млн тонн (в 2015 году УК "Межегейуголь" добыла 214 тыс. тонн угля). На сегодняшний день все угледобывающие предприятия республики вывозят его автотранспортом. "В этом году добыча будет около 1,3 млн тонн, из них 500-700 будет вывезено за пределы республики автотранспортом. Это накладывает свою специфику, - пояснил ТАСС министр топлива и энергетики Тувы Роман Кажин-оол. - Трасса М-54, по которой из Тувы до станции Минусинск везут уголь, имеет пропускную способность 2,2 -2,5 млн тонн всех грузов, не только угля. Отсюда видна вся экономика. С ж/д будут совершенно иные объемы и добыча. Автотранспорт увеличивает конечную стоимость продукта: если идет машина в 27-30 тонн, то удорожание составит 30 тыс. рублей на машину".

Ограниченность транспортных артерий отмечает и глава Хакасии Виктор Зимин, добыча в которой в 2015 году составила 15 млн тонн. "Каждый год эти объемы реально растут, но наши транспортные артерии к этому не готовы. Развитие транспортно-логистической системы региона является стратегической задачей именно с учетом увеличения угледобычи и роста грузооборота", - сказал он. Хакасия располагает одним из перспективных месторождений, способным обеспечить к 2025 году объем добычи не менее 26 млн тонн в год. Здесь формируется угольный кластер на базе Бейского каменноугольного месторождения

Вагоны продвинули к Кузбассу

Основным угледобывающим регионом России, расположенным практически в центре страны, остается Кемеровская область. В 2016 году здесь планируют добыть 225 млн тонн угля (в 2015 - 215,8 млн тонн). Этой осенью регион впервые с 2013 года столкнулся с трудностями по отгрузке угля. Как сообщал ТАСС, в сентябре выполнение плана отгрузки составляло от 60 до 85%. В октябре по инициативе главы Кузбасса Амана Тулеева в регионе прошло межведомственное совещание с участием представителей региона, угольных компаний, РЖД и операторов подвижного состава.

Помимо нехватки полувагонов кузбасские угольщики называли сложности с отправкой угля по дальневосточному направлению, транспортировка по которому традиционно, в силу инфраструктурных ограничений, считается более сложной. Кроме того, добывающие предприятия указывали и на необходимость более ранего согласования плана перевозок.

По словам директора Новосибирского филиала АО "Первой грузовой компании" (ПГК) Евгения Долженко, участники рабочей группы, созданной по итогам совещания, договорились о сокращении срока рассмотрения заявок на погрузку до 25 числа месяца (ранее - начало месяца) и внесли изменения в правила приема перевозчиком (ОАО "РЖД") заявок грузоотправителей на экспортные перевозки. Также на заседаниях рабочей группы ежемесячно рассматриваются вопросы увеличения объемов отгрузки угля на "грузонапряженных направлениях".

"Если говорить непосредственно о ПГК, то в целях удовлетворения заявок грузоотправителей Новосибирский филиал компании увеличил количество рейсов порожних полувагонов назначением на ЗСЖД из других регионов. Если в августе мы работали с дефицитом парка, то, начиная с сентября, парк полувагонов ПГК содержится на ЗСЖД в нормативе, и заявки клиентов закрываются максимально", - рассказал Долженко корр. ТАСС.

Отгрузку стабилизировали

Как сообщили ТАСС в департаменте угольной промышленности Кемеровской области, в октябре-ноябре ситуацию удалось нормализовать. "Угольные компании ощутили улучшение ситуации - погрузка увеличилась. Ее рост связан, в частности, с завершением ремонтов на железной дороге, что увеличило оборот вагонов, плюс снизился дефицит вагонного парка - теперь он так остро не стоит, хотя иногда вопросы по отдельным компаниям в отдельные сутки возникают, но ситуация не такая сложная, как в конце лета - начале осени", - сказал собеседник агентства.

В декабре ежесуточно в среднем грузится более 8939 вагонов, что практически соответствует плану (в октябре заявки были согласованы на уровне 9076 вагонов, в итоге грузилось 8484 полувагона - прим. ТАСС). В то же время в департаменте отметили, что свои коррективы в отгрузку угля вносит и погода - эта зима в регионе очень снежная, и необходимо дополнительное время на расчистку подъездных путей, полувагонов. В целом отгрузка по октябрю и ноябрю составила по 18,4 млн тонн против 17,1 млн в сентябре.

В следующем году регион рассчитывает на добычу на уровне 225 млн тонн угля и намерен сохранить темпы отгрузки. "Объем добычи на следующий год планируется на этом же уровне - 225 млн тонн, модернизация на железной дороге продолжается, прекратится неоправданно массовое списание вагонного парка, и ситуация нормализуется", - добавил он.

Нужно больше дорог

Часть предложений рабочей группы в настоящее время еще прорабатывается. В частности, речь идет о необходимости законодательно усилить ответственность за выполнение обязанностей по контрактам грузоотправителей, "РЖД" и операторских компаний, повысить финансовую ответственность за невыполнение заявок и т.д. Кроме того, проработают варианты "обезличивания" подвижного состава и консолидации вагонного парка операторских компаний под управлением "РЖД".

Как рассказали в департаменте углепрома, чтобы увеличить отгрузку угля с выходом на восточное направление в регионе необходимо усилить пропускную способность на участках железных дорог от станции Артышта-2 до станции Междуреченск (южный стык с Красноярской железной дорогой). "Для этого необходимо ликвидировать на данном участке однопутные перегоны за счет строительства двух мостовых переходов через реку Томь и второго тоннеля на перегоне Карлык-Курегеш, а также реконструировать несколько станций", - пояснили в департаменте углепрома.

По оценкам собеседника агентства, "узкими местами", ограничивающими перевозку угля в этом направлении, остаются отдельные участки Забайкальской, Восточно-Сибирской и Красноярской железных дорог. Между тем, по оценкам директора Новосибирского филиала ПГК, в целом пропускная способность железной дороги восточного направления с 2013 года выросла в среднем на 25%.

Восток будет в Центре

В Восточно-Сибирской железной дороге ТАСС рассказали, что за 9 месяцев было перевезено более 138 млн тонн грузов (на 5,5% больше аналогичного периода 2015). Почти половина - около 68 млн тонн - это каменный уголь, что больше января-сентября 2015 на 10,8%.

В ноябре в Иркутске открыли Центр управления перевозками Восточного полигона РЖД. "Центр систематизирует и объединит управление всеми перевозочными операциями на Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной магистралях. На новую структуру возложены функции по регулированию тяговых ресурсов, вагонного парка, планированию проведения ремонта и модернизации инфраструктуры, что позволит качественно улучшить показатели работы всей сети", - сказал собеседник агентства.

По его словам, выстраивание единого технологического пространства станет одной из главных задач центра. "Погрузка в направлении дальневосточных портов за последние 5 лет увеличилась в два раза. В перспективе до 2020 года прогнозируется увеличение грузопотока по Транссибу и БАМу на 30%", - добавили в ВСЖД.

Колебаний вагонного парка не ожидают

На ситуацию с отгрузкой угля из Кузбасса в этом году повлиял и дефицит грузовых вагонов, возникший из-за запрета продления срока их службы. На совещании в октябре первый замгендиректора "Федеральной грузовой компании" (ФГК) Виктор Воронович сообщал, что за шесть лет, когда оператора выделили из состава РЖД, из 123 тыс. вагонов из-за списания потеряли половину парка. В этом году ФГК заказала 4 тыс. вагонов у "Уралвагонзавода".

Как рассказал ТАСС директор Новосибирского филиала ПГК Евгений Долженко, проблему вынужденного списания парка в этом году ПГК решала за счет аренды подвижного состава у других игроков рынка, а также за счет снижения порожнего пробега и наращивания доли обратной загрузки вагонов. В дальнейшем также рассматривается вариант покупки вагонов. "По нашим прогнозам, резких колебаний из значительного профицита в дефицит, которые наблюдались в течение последних лет, уже не будет", - сказал он. В октябре сообщалось, что за два года парк ПГК сократился со 112 тыс. вагонов - до 52 тыс.

Как добавили в ВСЖД, пока запрет на продление срока службы вагонов не привел к повышению спроса на новые. "Причин тому, по нашему мнению, сразу несколько. Во-первых, высокая стоимость, которую устанавливают производители на свою продукцию. Учитывая доходность, которую приносят сегодня вагонные активы, новый подвижной состав не будет окупаться за весь срок эксплуатации. Во-вторых, покупая инновационный вагон, собственник сталкивается со значительной проблемой его обслуживания и содержания", - добавил собеседник агентства.

Тариф обосновали

Другой проблемой, на которую угольщики указывают периодически, остается рост железнодорожных тарифов на перевозку угля. Как ранее сообщал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, бюджет региона из-за повышения тарифов на железнодорожные перевозки потеряет 2 млрд рублей, которые могли бы поступить от уплаты налога на прибыль угольными компаниями. По данным областной администрации, к концу 2016 года рост транспортных расходов на экспорт угля превысит 34%. Такое увеличение прогнозируется, в том числе, из-за повышения грузового тарифа РЖД на 9%, в 2017 - еще на 4%.

В то же время, по мнению полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, сейчас тариф на перевозку угля "самый низкий". "Мы не можем его сделать вообще бесплатным. Тем более, что мы прекрасно понимаем, что тарифы вообще экономически обосновываются. Поэтому с РЖД мы такие разговоры ведем, но бесконечно снижать тарифы тоже нельзя, тем более, что последнее время цена на уголь повысилась", - сказал он ТАСС.