"Трансмашхолдинг" начал поставлять комплектующие для Alstom

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. ОАО "Центросвармаш" (ЦСМ, входит в ЗАО "Трансмашхолдинг") заключило контракт и начало отгрузку компании Alstom сварных элементов Bolster B20 (надрессорный брус или траверса), которые используются в составе тележек вагонов метро Metropolis. Об этом говорится в сообщении компании.

Продукция российского предприятия будет применена в конструкции поездов, предназначенных для эксплуатации в метрополитене города Панамы (столицы одноименного государства, расположенного в Центральной Америке).

Трехлетним контрактом предполагается поставка 350 единиц Bolster B20, которых будет достаточно для оснащения 175 вагонов метро. Ожидается, что до конца текущего года заказчику будут переданы 29 надрессорных брусов.

Предполагается, что в дополнение к панамскому проекту ЦСМ в рамках сотрудничества с Alstom в апреле следующего года начнет поставлять в адрес ТОО "Электровоз курастыру зауыты" масляные баки системы охлаждения трансформаторов для грузовых магистральных электровозов KZ8A.

ОАО "Центросвармаш" - производственный комплекс, специализируется на изготовлении различных типов сварных конструкций для многих отраслей промышленности и ОАО "Российские железные дороги".

ЗАО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) - головная компания крупнейшего в России холдинга в области транспортного машиностроения. Предприятия ТМХ выпускают магистральные и промышленные электровозы, маневровые тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро, тепловозные и судовые дизели, комплектующие для железнодорожного подвижного состава и городского рельсового транспорта. 100% акций компании принадлежит голландской Breakers Investments BV, 33% которой принадлежит французскому концерну Alstom, остальными акциями владеют структуры предпринимателей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева. Чистая прибыль ТМХ по РСБУ за 2015 г. составила 1 млрд руб., что в 12,4 раза меньше, чем за 2014 г.