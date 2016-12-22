Строительство моста Благовещенск - Хэйхэ начнется 24 декабря

ПЕКИН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Начало строительства моста через реку Амур между Россией и Китаем в районе городов Благовещенск (Амурская область) и Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян, КНР) ознаменуется торжественной церемонией, которая состоится 24 декабря. Об этом сообщил ТАСС в четверг представитель народного правительства китайской провинции.

"После значительных усилий сторон принято решение о проведении торжественной церемонии начала строительства", - сказал собеседник. По его словам, она состоится на реке Амур (китайское название Хэйлунцзян), по которой проходит граница между Россией и Китаем.

На реализацию проекта потребуются инвестиции в размере 2,47 млрд юаней ($355,6 млн). Строительство моста через Амур будет вестись на основе государственно-частного партнерства. Общая стоимость перехода составит около 18,8 млрд рублей. Мост планируется ввести в эксплуатацию в октябре 2019 года, а к 2020 году по новой транспортной артерии будут транспортироваться 3,09 млн грузов и перемещаться 1,48 млн человек ежегодно.

С российской стороны учредителем проекта является компания "Мост" (100% ее акций принадлежит правительству Амурской области), с китайской - Хэйлунцянская компания с ограниченной ответственностью по развитию и строительству моста через Амур, ее учредитель - правительство провинции Хэйлунцзян.

Активная фаза подготовки к строительству объекта была начата сторонами в 2013 году. Длина моста составит 19,9 км, из которых Китай построит участок протяженностью 6,5 км, а Россия - 13,4 км. Ширина моста составит 14,5 м.