Строительство нового здания морского вокзала на сейсмоопорах завершено в порту Камчатки

Тематический поезд, посвященный Кубку конфедераций по футболу, запущен в московском метроСпорт 23 декабря, 11:21
Югра продолжит претендовать на проведение этапов Кубка мира по биатлонуСпорт 23 декабря, 11:12
Сенатор опроверг слухи о возможном двукратном росте цен на сигареты в 2017 годуЭкономика и бизнес 23 декабря, 11:09
Мутко: Россия не готова отказываться от проведения соревнований по зимним видам спортаСпорт 23 декабря, 11:08
ЦСКА намерен арендовать у "Эвертона" Умара НиассаСпорт 23 декабря, 11:03
Мутко: каждая арена Кубка конфедераций должна провести не менее трех тестовых мероприятийСпорт 23 декабря, 10:59
ТАСС запустил проект "Россия онлайн"Новости агентства 23 декабря, 10:59
Товарные потоки после введения РФ контрсанкций: какие продукты интересуют россиянЭкономика и бизнес 23 декабря, 10:52
Мутко призвал регионы усилить борьбу с допингомСпорт 23 декабря, 10:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 декабря. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Строительство нового здания морского вокзала завершено в порту Петропавловска-Камчатского, который является главными морскими воротами Камчатки. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.
"Новый морской вокзал - это 8,5 тыс. кв м площадей, здание уникальное, таких на Камчатке больше нет. Оно строилось на сейсмоопорах, стоять будет уверенно. В основном, здесь расположатся представительства различных ведомств, необходимых для обслуживания пассажиров. В здании будет находиться служба капитана порта, Росморпорт, таможня", - приводит пресс-служба слова генерального директора Петропавловск-Камчатского морского торгового порта Ивана Капралова.
Петропавловск-Камчатский морской торговый порт выступал генеральным подрядчиком строительных работ. Построенное здание вокзала рассчитано на одновременное обслуживание 200 человек. В помещениях пассажирского терминала в 2017 году оборудуют зал ожидания, билетные кассы, камеру хранения, справочное бюро. В одном из блоков будет размещен пункт пропуска через государственную границу РФ.
"Объект готов, осталось просто убрать шероховатости. До конца года подрядчик и заказчик должны подписать приемо-сдаточный акт, и тогда в 2017 году морвокзал уже будет полноценно введен в строй", - сказал заместитель председателя правительства Камчатского края Юрий Зубарь.
Он добавил, что в порту продолжаются работы по реконструкции причала N5. Объект должны сдать к концу мая 2017 года. После этого к нему можно будет швартовать пассажирские суда длиной до 120-140 метров. А при использовании его в связке с расположенным рядом причалом N4 порт сможет принимать крупные лайнеры длиной до 250 метров. Также в следующем году будет полностью переоборудована и обустроена привокзальная площадь.
Строительство нового здания морвокзала началось в Петропавловске-Камчатском летом 2014 года в рамках реализации мероприятий федеральной программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года". Возведение обошлось в 532 млн рублей. Новый морвокзал стал третьим зданием, построенным на этой площадке за более чем 70-летнюю историю работы Петропавловск-Камчатского порта. Прежний морвокзал был построен в 1963 году, его аварийную конструкцию снесли шесть лет назад.