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Строительство нового здания морского вокзала на сейсмоопорах завершено в порту Камчатки

Экономика и бизнес Транспорт
23 декабря, 10:46 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака
В здании будет находиться служба капитана порта, Росморпорт, таможня
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 декабря. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Строительство нового здания морского вокзала завершено в порту Петропавловска-Камчатского, который является главными морскими воротами Камчатки. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

"Новый морской вокзал - это 8,5 тыс. кв м площадей, здание уникальное, таких на Камчатке больше нет. Оно строилось на сейсмоопорах, стоять будет уверенно. В основном, здесь расположатся представительства различных ведомств, необходимых для обслуживания пассажиров. В здании будет находиться служба капитана порта, Росморпорт, таможня", - приводит пресс-служба слова генерального директора Петропавловск-Камчатского морского торгового порта Ивана Капралова.

Петропавловск-Камчатский морской торговый порт выступал генеральным подрядчиком строительных работ. Построенное здание вокзала рассчитано на одновременное обслуживание 200 человек. В помещениях пассажирского терминала в 2017 году оборудуют зал ожидания, билетные кассы, камеру хранения, справочное бюро. В одном из блоков будет размещен пункт пропуска через государственную границу РФ.

"Объект готов, осталось просто убрать шероховатости. До конца года подрядчик и заказчик должны подписать приемо-сдаточный акт, и тогда в 2017 году морвокзал уже будет полноценно введен в строй", - сказал заместитель председателя правительства Камчатского края Юрий Зубарь.

Он добавил, что в порту продолжаются работы по реконструкции причала N5. Объект должны сдать к концу мая 2017 года. После этого к нему можно будет швартовать пассажирские суда длиной до 120-140 метров. А при использовании его в связке с расположенным рядом причалом N4 порт сможет принимать крупные лайнеры длиной до 250 метров. Также в следующем году будет полностью переоборудована и обустроена привокзальная площадь.

Строительство нового здания морвокзала началось в Петропавловске-Камчатском летом 2014 года в рамках реализации мероприятий федеральной программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года". Возведение обошлось в 532 млн рублей. Новый морвокзал стал третьим зданием, построенным на этой площадке за более чем 70-летнюю историю работы Петропавловск-Камчатского порта. Прежний морвокзал был построен в 1963 году, его аварийную конструкцию снесли шесть лет назад.

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