Два теплохода для сообщения между Сахалином и Курилами построят на Хабаровском судозаводе

ХАБАРОВСК, 23 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Хабаровский судостроительный завод изготовит два теплохода для нужд Сахалинской области. Соглашение об этом достигнуто в пятницу в ходе рабочей встречи хабаровского и сахалинского губернаторов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Наши судостроители в силах выполнить ответственный заказ. Речь идет о двух судах для обеспечения бесперебойного морского сообщения между Сахалином и Курильскими островами. Территориальная близость к заказчикам позволит проводить согласования и эксплуатационные испытания в очень короткие сроки", - сказал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Глава Сахалинской области Олег Кожемяко отметил, что "заводы, расположенные в Хабаровском крае, в состоянии выпускать нужную нам продукцию". "Сегодня разговор идет о двух судах, но впереди большая работа. Мы уже получили поддержку федерального центра и планируем строительство двух железнодорожных паромов для нужд обоих регионов, которые будут работать на линии Ванино - Холмск. Я уверен, что вслед за этим пойдут и заказы от рыбаков, которые увидят, что предприятия в состоянии строить средне- и крупнотоннажные суда", - добавил губернатор.

Как было отмечено в ходе встречи, чертежи новых судов поступят на Хабаровский судостроительный завод в ближайшие месяцы, после чего на предприятии приступят к раскройке металла. Каждое из двух судов будет длиной более 70 метров и сможет перевозить до 80 человек. Также проектом предусмотрены площадки под контейнеры, перевозку автомобилей, охлаждаемые трюмы, кран-балка. Финансирование заказа будет осуществляться через компанию "Сахалин лизинг флот".