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Погрузка на станциях сети РЖД в адрес морских терминалов Дальнего Востока выросла на 6%

Экономика и бизнес Транспорт
23 декабря, 13:40 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов
Показатели грузооборота ДВЖД в 2016 г. оказались рекордными за всю историю магистрали
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ХАБАРОВСК, 23 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Грузооборот на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал РЖД) в 2016 году достиг почти 192 млрд тонно-километров - это рекордный показатель за всю историю магистрали, сообщил начальник ДВЖД Николай Маклыгин журналистам в пятницу.

"Главный показатель работы дороги - эксплуатационный грузооборот - в этом году вырос на 5,4% по сравнению с прошлым годом, когда уже был достигнут исторический максимум. В этом году он составил 191,9 млрд тонно-километров, это рекордный показатель за всю истории магистрали. За 10 лет грузооборот вырос в 2 раза", - сказал Маклыгин на пресс-конференции, посвященной итогам работы ДВЖД в 2016 году.

Начальник ДВЖД добавил, что перевозки растут в направлении тихоокеанских портов. "Погрузка на станциях сети РЖД в адрес морских терминалов и нефтебаз Дальнего Востока выросла на 6%. Динамика достигнута за счет перевалки экспорта каменного угля через порты Ванинско-Советско-Гаванского и Находкинского транспортных узлов", - отметил Маклыгин.

По его словам, ежедневно на станциях РЖД в адрес дальневосточных грузополучателей грузится более 6 тысяч вагонов. Пятнадцатого декабря было погружено рекордное количество вагонов - 6776. В течение года улучшены и некоторые качественные показатели, в частности, на 8,4% выросла производительность труда.

Дополнительный доход от новых транспортных услуг, связанных с перевозкой грузов, достиг 1 млрд рублей, это в 1,6 раза больше, чем годом ранее. За 11 месяцев ДВЖД перечислила в бюджеты всех уровней 22,4 млрд рублей - на 12% больше, чем в 2015 году.

Дальневосточная железная дорога (филиал ОАО РЖД) пролегает по территории Хабаровского, Приморского краев, Республики Саха (Якутия), Амурской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области. Эксплуатационная длина - около 6 тыс. километров. Управление дороги находится в Хабаровске. Основные узловые станции дороги - Хабаровск-2, Известковая, Биробиджан-1, Волочаевка-2, Комсомольск-на- Амуре, Советская Гавань, Сибирцево, Уссурийск, Барановский, Угольная, Новый Ургал, Тында, а также крупнейшие припортовые станции: Владивосток, Находка, Ванино, Холмск.

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