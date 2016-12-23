ОВК получила сертификат на серийное производство крытых вагонов модели 11-6874

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" ("НПК ОВК") получило сертификат на серийное производство крытых вагонов модели 11-6874, оснащенных тележками с повышенной осевой нагрузкой, говорится в сообщении компании.

Крытый вагон модели 11-6874 - новый тип подвижного состава в продуктовой линейке ОВК. Вагон оснащен тележками с осевой нагрузкой в 25 тонн. Грузоподъемность составляет 73 тонн, что на 3,7 тонны превышает показатель типовых крытых вагонов. Объем кузова вагона увеличен до 175 кубометров. Срок межремонтных пробегов увеличен до 800 тыс. км или 8 лет, что позволяет снизить стоимость жизненного цикла вагона более чем в три раза. Срок службы вагона - 32 года.

Как отмечают в компании со ссылкой на экспертов отрасли, на текущий момент около 1,4 тыс. крытых вагонов находится уже за пределами установленного срока службы, а в ближайшие десять лет в среднем будет списываться около 2,5 - 3,5 тыс. ед. ежегодно. Помимо замещения списанных вагонов, появление на сети крытых вагонов нового поколения будет способствовать возвращению части грузов на железную дорогу и составит серьезную конкуренцию автомобильному транспорту, считают в компании. Кроме того, ввиду особенностей тарификации перевозок в универсальных вагонах доходность оперирования инновационными крытыми вагонами может превысить доходность типовых вагонов на 400-500 руб./сутки только за счет увеличенной грузоподъемности.

"НПК ОВК" - интегрированный железнодорожный холдинг в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения. В состав холдинга входят такие предприятия, как АО "Тихвинский вагоностроительный завод", ЗАО "ТихвинХимМаш", ЗАО "ТихвинСпецМаш" и ООО "НПЦ "Пружина", лизинговые компании под брендом RAIL1520 и вагоноремонтное предприятие ТСЗ "Титран-Экспресс", др. Сервисная деятельность ОВК представлена сетью из 6 учебных и более 50 сервисных центров на базе вагоноремонтных депо на территории РФ, Казахстана и Белоруссии. Парк компании в собственности и под управлением - более 28 тыс. грузовых вагонов.