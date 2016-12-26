РЖД в 2016 г. закупили свыше 947 тыс. тонн рельсов - на 8,2% больше плана

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в 2016 году закупило 947,7 тыс. тонн рельсов, говорится в сообщении компании.
Ранее сообщалось, что РЖД в 2016 году ожидают поставку 875,5 тыс. тонн рельсов. Таким образом, план закупки превышен на 8,2%.
Вся рельсовая продукция закупается у российских производителей. Так, ООО "ЕвразХолдинг" поставило 677,8 тыс. тонн, ОАО "Мечел" - 269,9 тыс. тонн.
Новые рельсы РЖД используют как для нового строительства, так и для ремонта железнодорожных путей. Для укладки на особо грузонапряженных или высокоскоростных участках пути используются дифференцированно-термоупрочненные рельсы длиной 100 метров. В 2016 году РЖД приобрели 404,6 тыс. тонн таких рельсов, в том числе 256 тыс. тонн у "Мечела", 148,6 тыс. тонн - у "ЕвразХолдинга". Также закупались дифференцированно-термоупрочненные рельсы длиной 25 метров и другой рельсовый прокат.
В 2015 году ОАО "РЖД" закупило 628,4 тыс. тонн рельсов, в том числе 47,5 тыс. тонн - дифференцированно- термоупрочненных длиной 100 метров. Весь объем был поставлен "ЕвразХолдингом".