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Объем перевозки зерна судами СЗП в 2016 году увеличился на 35%

Экономика и бизнес Транспорт
26 декабря, 15:11 UTC+3
В 2017 году пароходство намерено увеличить объемы лихтеровки зерна с использованием судов "река-море"
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© Валерий Матыцин/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Перевозки зерновых грузов по контрактам ПАО "Северо-Западное пароходство" (СЗП) с последующей перевалкой на морские суда (лихтеровкой) в 2016 году составили 1,12 млн тонн, что на 35% превышает результат 2015 года, сообщает пресс-служба компании.

В общем объеме зерновых, предназначенных для лихтеровки, перевозки пшеницы составили около 900 тыс. тонн (+55% к показателю прошлого года), ячменя, кукурузы, льна и других зерновых - 220 тыс. тонн.

Согласно сообщению, все операции по лихтеровке зерна проводились в морских портах Азово-Черноморского бассейна.

По предварительным прогнозам компании, в 2016 году объемы зерна для лихтеровки составят около 60% всех зерновых грузов СЗП, перевезённых в экспортно-импортном направлении и между иностранными портами.

В 2017 году пароходство намерено увеличить объемы лихтеровки зерна с использованием судов "река-море".

ПАО "Северо-Западное пароходство" - российская судоходная компания, входит в VBTH (судоходный дивизион международной транспортной группы UCL Holding). В управлении компании находится 46 грузовых судов "река-море", 10 морских судов и 3 Ro-Ro баржи класса "река-море" суммарным дедвейтом около 277 тыс. тонн. Средний возраст флота составляет 16 лет. Объем грузовых перевозок пароходства в 2015 году составил 4,8 млн тонн.

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