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Правительство Шотландии одобрило проект расширения порта Абердин стоимостью $430 млн

Экономика и бизнес Транспорт
26 декабря, 15:41 UTC+3
Строительные работы начнутся весной 2017 года и должны быть завершены в течение трех лет
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АБЕРДИН, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство Шотландии одобрило проект расширения порта Абердин, сообщается на сайте администрации одного из старейших и крупнейших портов Великобритании.

Строительные работы начнутся весной 2017 года и должны быть завершены в течение трех лет. Проект расширения предусматривает строительство нового причала протяженностью 1,4 тыс. метров с глубинами 10,5 метров и расширение складской площадки на 125 тыс. кв метров.

Согласно заявлению администрации порта, стоимость проекта оценивается в 350 млн фунтов стерлингов ($430 млн).

"Значительные инвестиции обеспечат создание новых рабочих мест и развитие бизнеса в Абердине, окажут поддержку местной и национальной экономике. Историческая гавань преобразится и сможет принимать более крупные суда, что откроет новые возможности для получения доходов и позволит предложить клиентам порта инфраструктуру мирового уровня", - говорится в сообщении порта.

Согласно годовому отчету, в 2015 году порт Абердин перевалил 4,2 млн тонн грузов, что на 5% меньше, чем в 2014 году. Снижение оборота обусловлено дефицитом пропускной способности порта.

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