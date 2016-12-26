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Российские авиакомпании в ноябре увеличили пассажироперевозки на 16% - до 6,56 млн человек

Экономика и бизнес Транспорт
26 декабря, 16:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
В целом за 11 месяцев первая пятерка авиакомпаний РФ перевезла 55,1 млн пассажиров, что на 18,8% больше, чем годом ранее
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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российские авиакомпании в ноябре 2016 года перевезли 6,56 млн пассажиров - на 16% больше, чем годом ранее, свидетельствуют уточненные данные Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Пассажирооборот в ноябре вырос на 17,3% - до 16,37 млрд пассажиро-километров.

В целом за 11 месяцев первая пятерка авиакомпаний РФ перевезла 55,1 млн пассажиров, что на 18,8% больше, чем годом ранее.

В январе-ноябре "Аэрофлот" обслужил 26,6 млн пассажиров (рост к аналогичному периоду 2015 г. - 10,6%), "Сибирь" - 8,86 млн пассажиров (+11,7%), "Россия" - 7,48 млн пассажиров (+67%), "ЮТэйр" - 6,15 млн пассажиров (+18,9%), "Уральские авиалинии" - 5,99 млн пассажиров (+17,5%).

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