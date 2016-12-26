Петербургский метрополитен и ОЭВРЗ подписали контракт на поставку 40 вагонов метро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. "Октябрьский электровагоноремонтный завод" (ОЭВРЗ, входит в ЗАО "Трансмашхолдинг", ТМХ) и "Петербургский метрополитен" подписали контракт на поставку 40 вагонов с асинхронным тяговым приводом, говорится в сообщении ТМХ.

Стоимость подвижного состава, в соответствии с контрактом, составляет 3,8 млрд руб. Поставка продлится с января по май 2018 года, вагоны будут передаваться по 8 единиц в месяц.

Ожидается, что для заказчика будут построены поезда, состоящие из вагонов моделей 81-722.3/723.3/724.3 - 10 головных; 20 промежуточных моторных и 10 промежуточных безмоторных.

Производство вагонов метро освоено на "Октябрьском электровагоноремонтном заводе" в 2011 году. В течение последних лет ОЭВРЗ становится крупнейшим поставщиком подвижного состава для "Петербургского метрополитена". В настоящее время, с учетом победы в тендере на поставку 40 вагонов в адрес ГУП "Петербургский метрополитен", предприятие ведет работу по четырем контрактам, в соответствии с которыми питерское метро до конца 2020 года должно получить в общей сложности 428 новых вагонов.

ЗАО "Трансмашхолдинг" - головная компания крупнейшего в России холдинга в области транспортного машиностроения. Предприятия ТМХ выпускают магистральные и промышленные электровозы, маневровые тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро, тепловозные и судовые дизели, комплектующие для железнодорожного подвижного состава и городского рельсового транспорта.

100% акций компании принадлежит голландской Breakers Investments BV, 33% которой принадлежит французскому концерну Alstom, остальными акциями владеют структуры предпринимателей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.

Чистая прибыль ТМХ по РСБУ за 2015 г. составила 1 млрд руб., что в 12,4 раза меньше, чем за 2014 г.