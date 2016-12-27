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S7 в феврале 2017 года начнет вылеты из Брянска в Санкт-Петербург

Экономика и бизнес Транспорт
27 декабря, 10:48 UTC+3 БРЯНСК /Корр. ТАСС, Павел Баранов
Субсидирование вылетов частично возьмет на себя администрация Брянской области
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БРЯНСК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. "Авиакомпания Сибирь", работающая под брендом S7 Airlines, начнет вылеты из аэропорта "Брянск" в Санкт-Петербург в феврале 2017 года. Об этом ТАСС сообщил представитель брянского аэропорта, сказавший, что работать перевозчик начнет в рамках программы субсидирования региональных авиаперевозок.

"Авиакомпания Сибирь" начнет вылеты из Брянска в Санкт- Петербург в феврале 2017 года", - сказал представитель аэропорта. Собеседник ТАСС отметил, что вылеты станут возможными после утверждения Росавиацией списка направлений по субсидированию региональных перевозок.

С февраля в Санкт-Петербург еженедельно будет совершаться два рейса на самолетах Embraer Jet 170 вместимостью до 80 пассажиров. До конца нынешнего года и в январе 2017-го года вылеты из Брянска в Санкт-Петербург продолжит прежний перевозчик "Псков Авиа" на самолетах Ан-24, а затем прекратит работу в Брянске. Как было отмечено, лайнеры нового перевозчика смогут взять на борт вдвое больше пассажиров, так как спрос на перелеты в этом направлении постоянно растет. Ранее "Сибирь" не работала в брянском регионе.

Субсидирование вылетов частично возьмет на себя администрация Брянской области, сумма финансирования названа не была. Весной нынешнего года для осуществления рейсов в направлении российских курортов из бюджета региона было выделено около 50 млн рублей. В аэропорту также сказали, что вскоре в Росавиации рассмотрят еще одну заявку на осуществление "Авиакомпанией Сибирь" из Брянска вылетов в курортные города в летний период. Этим рейсам также будет предоставлена господдержка. В нынешнем году из Брянска в летний сезон совершались вылеты по семи направлениям, круглогодично - только в Санкт-Петербург. Летом было перевезено более 20 тыс. пассажиров.

Авиакомпания "Сибирь" входит в S7 Group, которая обслуживает более 80 направлений, из них половина - по России, на долю группы приходится 15 процентов всех пассажирских перевозок гражданской авиации РФ.

Программа субсидирования региональных авиаперевозок действует в России с 2013 года. Средства из федерального бюджета выделяются для покрытия убытков авиакомпаний при осуществлении вылетов из областных аэропортов по социально значимым направлениям. За три года удалось восстановить почти 200 региональных маршрутов, программа будут работать до 2019 года.

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