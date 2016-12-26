Китай начал строительство первой железной дороги на условиях ГЧП

ХАНЧЖОУ, 26 декабря /ТАСС/. Китай начал строительство первой в стране высокоскоростной магистрали, финансируемое по модели государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщает Xinhua.

Стоимость строительства ВСМ протяженностью 270 км в китайской провинции Чжэцзян оценивается в 46,2 млрд юаней ($6,9 млрд). Частные инвесторы должны обеспечить 51% инвестиций.

В сентябре правительство провинции подписало соглашение об участии в проекте компании Shanghai Fosun High Technology Co. Другими партнерами выступают автопроизводители Zhejiang Geely Holding Group и Wanfeng Auto Holding Group.

Соглашение предусматривает 30-летнюю концессию на право строительства и оперирования магистралью. Строительство должно быть завершено в течение четырех лет.