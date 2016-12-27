Авиакомпания "Аврора" за 11 месяцев увеличила перевозки пассажиров на 21%

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот", за одиннадцать месяцев 2016 года увеличила объем пассажирских перевозок на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, сообщила пресс-служба авиапредприятия.

"За одиннадцать месяцев "Аврора" перевезла 1 268 344 пассажира. Из них на международных линиях перевезено 290 784 пассажира, на внутренних воздушных линиях - 977 560 пассажиров", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, процент коммерческой загрузки составил 64,1%, а процент занятости пассажирских кресел - 73,4%. Авиакомпания выполнила 17 078 рейсов, что на 20% больше, чем в 2015 году за аналогичный период. Пассажирооборот "Авроры" вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил 2062,196 млн пасс./км. Грузооборот авиакомпании также увеличился на 17 % и достиг уровня 5 865,17 тонн. Общий налет воздушного парка "Авроры" составил 36 108,32 часов, что на 17% превышает показатели аналогичного периода 2015 года.

АО "Авиакомпания "Аврора" создана руководством ПАО "Аэрофлот" в 2013 г. по поручению правительства Российской Федерации. Входит в группу компаний "Аэрофлот". По итогам 6 месяцев 2016 года "Аврора" вошла в 10 крупнейших авиакомпаний России. В настоящее время парк воздушных судов "Авроры" насчитывает 23 воздушных судна: 10 среднемагистральных Airbus А319, одиннадцать DHC-8 и два внутрирегиональных самолета DHC-6. "Аврора" обладает подтвержденным сертификатом аудита IOSA. На регулярной основе выполняет полеты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Далянь, Пекин, Гонконг, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления авиакомпании представлены маршрутами в города: Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск. Также самолеты авиакомпании "Аврора" выполняют регулярные социально значимые рейсы по местным воздушным линиям в Сахалинской области и в Приморском крае.