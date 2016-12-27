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Девять субсидируемых авиарейсов будут выполняться из Томской области в 2017 году

Экономика и бизнес Транспорт
27 декабря, 10:46 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 27, декабря. /ТАСС
Из Стрежевого в Омск и Тюмень перевозки будет осуществлять авиакомпания "Бурятские авиалинии", в Новосибирск - "Красавиа"
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ТОМСК, 27 декабря. /ТАСС/. Девять межрегиональных рейсов из Томской области будут субсидироваться в 2017 году. Впервые благодаря госфинансированию начнутся полеты из города Стрежевой в Омск и Тюмень, также планируется возобновить рейс из Томска в Новосибирск, сообщил журналистам во вторник начальник областного департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Константин Белоусов.

"На субсидирование межрегиональных рейсов у нас в областном бюджете предусмотрено 29 млн рублей. Будут сохранены ранее субсидируемые из областного бюджета с соседями рейсы на Абакан, Барнаул, Екатеринбург. Плюсом ко всему будет продолжен рейс Томск - Тюмень. Правда, пока его софинансирует федеральный бюджет и Тюменская область, мы к этому вопросу будем возвращаться в течение 2017 года", - сказал он.

Кроме того, в 2017 году продолжится выполнение рейсов из Томска в Иркутск и возобновятся полеты в Новосибирск. "Из Стрежевого (город нефтяников на севере Томской области - прим. ТАСС) впервые появятся субсидируемые направления в Омск, Тюмень и Новосибирск. Поэтому со следующего года у нас новые направления межрегиональной перевозки развиваются", - подчеркнул Белоусов.

По данным Росавиации, рейс в Екатеринбург продолжит выполнять авиакомпания "Руслайн", его, помимо федерального бюджета, будет софинансировать Томская область. В Тюмень рейс будет выполнять авиакомпания "Ямал" за счет субсидий из федерального бюджета и бюджета Тюменской области. В Иркутск будет летать авиакомпания "Ираэро", в Новосибирск, Барнаул и Абакан - "Сибирская легкая авиация", причем последние два направления будут софинансировать федерация и бюджеты обоих регионов.

Из Стрежевого в Омск и Тюмень перевозки будет осуществлять авиакомпания "Бурятские авиалинии", в Новосибирск - "Красавиа".

В 2015 году пассажиропоток томского аэропорта снизился на 4,89% - до 511 тыс. человек, за счет падения на международных линиях (минус 45%). В то же время количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 475,1 тыс. человек, что на 0,69% выше показателя предыдущего года, в том числе за счет роста числа направлений по стране. В текущем году власти прогнозируют рост пассажиропотока за счет большого количества межрегиональных рейсов, выполняемых в том числе по программам субсидирования.

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