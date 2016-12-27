Акционирование НПФ "Благосостояние" на четверть увеличит чистый долг РЖД

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. В ближайшие два года ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) должно акционировать отраслевой НПФ "Благосостояние", учредителями которого сейчас являются, Транскредитбанк, Роспрофжел, "Торговый дом РЖД", некоммерческое партнерство "Неправительственная организация содействия развитию фондового рынка", сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на материалы РЖД.

Когда НПФ акционируется, РЖД достанется более 64% в его капитале. Это значит, что компания будет отражать в своей консолидированной отчетности финансовые показатели фонда, пишет газета. Консолидированный долг компании в этом случае вырастет до 1,37 трлн рублей, чистый долг - на 24% до 1,1 трлн рублей, пенсионные обязательства - в 2,3 раза до 432 млрд рублей. Отношение чистого долга к EBITDA вырастет с 2,2 до 2,86, говорится в материалах РЖД.

По словам аналитика Raiffeisenbank Константина Юминова, к немедленным последствиям это не приведет: у компании нет обязательств перед держателями облигаций по уровню ковенантов. С другой стороны, менеджмент обещал стараться держать чистый долг не выше 2,5 показателя EBITDA, добавил эксперт.

Согласно публикации, в течение следующего месяца РЖД попытаются найти решение проблем, связанных с консолидацией и акционированием фонда. Так, если из показателей фонда исключить банк "Абсолют", то долг фонда снижается почти в 6 раз - с 294 млрд до 58 млрд руб. По словам собеседника "Ведомостей", близкого к менеджменту РЖД, со следующего года "Благосостояние" начнет поиски инвестора для банка. "Может быть подписано акционерное соглашение между текущими и новым акционерами, таким образом "Абсолют" может быть выведен из консолидации с РЖД", - объяснил газете собеседник.

Однако, исходя из документов монополии, РЖД еще будут выяснять, достаточно ли у них контроля над фондом и насколько они вовлечены в процесс принятия решений и получение выгод от него.

Аналитик RAEX Павел Митрофанов считает, что РЖД, скорее всего, переведут контроль над НПФ "Благосостояние" на другие структуры, чтобы избежать увеличения долговой нагрузки.

Главный стратег "Сбербанк CIB" Андрей Кузнецов отметил, что эта проблема специфична только для РЖД. "У всех остальных крупных частных пенсионных фондов владельцы - финансовые компании, у них баланс большой, для их нормативов это не критично", - рассказал эксперт.