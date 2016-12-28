СМИ: Минтранс предлагает аэропортам в рамках концессий самим содержать аэродромы

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ предлагает аэропортам Внуково, Домодедово и Шереметьево в рамках концессий самим содержать аэродромы (сейчас принадлежат государству), в то время как государство не возьмет на себя никаких обязательств по строительству автомобильных и железных дорог для улучшения транспортной доступности аэропортов, а концессионная плата составит один рубль в год, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на участников совещания у министра транспорта Максима Соколова, в ходе которого обсуждалась эта тема.
Предполагаемый срок концессий: на 49 лет - для Внукова и Шереметьева, до 2073 года - для Домодедова. В настоящее время по концессии в России работает только петербургский аэропорт Пулково, в 2014 году концессионер "Воздушные ворота Северной столицы" заплатил 792 млн рублей.
Согласно публикации, сдача в концессию московских аэродромов обсуждается с 2013 года. Но тогда предполагалось выделить свыше 200 млрд рублей из фонда национального благосостояния на развитие аэродромной и железнодорожной инфраструктуры.
Последние два года тема концессий не обсуждалась. Президент России Владимир Путин несколько лет назад поручал уменьшить доли государства во "Внуково" и "Шереметьево", консолидировать их активы и отдать аэродромы в концессию. В 2017 году консолидация будет завершена, придется отчитываться о работе, объясняет один из собеседников "Ведомостей".
На ближайшие 10 лет "Домодедово" потребуется 63,4 млрд руб., "Шереметьево" - 17,9 млрд руб., "Внуково" - 6,7 млрд руб., говорят два участника совещания.
Окупать затраты аэропортам предлагается за счет увеличения сбора с авиакомпаний. Но тогда Домодедовe придется его существенно поднимать. Представители аэропорта на совещании предложили ввести инфраструктурный сбор. Это небольшая сумма к стоимости каждого билета (от 87 до 185 руб.), только он может быть одинаков или примерно одинаков для всех аэропортов и распределяться целевым образом по потребностям аэропортов. "Мы за идею концессии, но при решении принципиального вопроса - устранении дисбаланса для аэропортов с учетом уже вложенных бюджетных средств: за 10 лет (2006-2015 гг.) из бюджета было выделено 39,9 млрд руб. на аэродром Шереметьево, 21,2 млрд руб. - на Внуково и только 16,1 млрд руб. - на Домодедово, - говорит представитель последнего.
Внуково планирует заключить соглашение в феврале 2017 году, аэропорт устраивает почти все. Шереметьево и Домодедово должны представить свои расчеты к 30 января. У Шереметьева принципиальных возражений нет, Домодедово просит государство все-таки развивать транспортную доступность, рассказали два участника совещания "Ведомостям".
"Окончательных решений по данной теме не принято", - заявил представитель Минтранса. Министерство против инфраструктурного сбора, возврат инвестиций аэропорты должны решать рыночными механизмами, сказал человек, близкий к Минтрансу. А на наземную инфраструктуру в бюджете нет средств, приоритеты сейчас другие, продолжает собеседник "Ведомостей".