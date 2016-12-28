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"Аэрофлот" одобрил переуступку прав покупки 22 Boeing лизинговой "Авиакапитал-сервис"

Экономика и бизнес Транспорт
28 декабря, 11:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Одно из условий этой сделки - Boeing вернет "Аэрофлоту" авансовые платежи в размере $43,7 млн
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Акционеры "Аэрофлота" на общем собрании 26 декабря проголосовали за переуступку прав покупки 22 самолетов Boeing лизинговой компании "Авиакапитал-сервис" (входит в Ростех), говорится в материалах перевозчика.

Изначально самолеты должны были быть поставлены в 2016-2019 гг., весной этого года срок был скорректирован - поставки должны были начаться только в 2017 г. В частности, семь самолетов планируется поставить в 2019 г. и по пять самолетов в 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Ранее сообщалось о том, что "Аэрофлот" рассмотрит вопрос о переуступке прав покупки 22 самолетов Boeing 787 Dreamliner лизинговой "Авиакапитал-сервис". Одно из условий этой сделки - Boeing вернет "Аэрофлоту" авансовые платежи в размере $43,7 млн. При этом "Авиакапитал-сервис" внесет Boeing ровно такой же авансовый платеж.

В случае, если соответствующий договор о переуступке прав покупки самолетов "Авиакапитал-сервису" не будет подписан всеми тремя сторонами до 1 января 2017 г., договор по покупке 22 самолетов Dreamliner между "Аэрофлотом" и Boeing будет расторгнут.

Согласно условиям сделки, "Авиакапитал-сервис" впоследствии не сможет продать эти же самолеты обратно "Аэрофлоту" и его дочерним компаниям.

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