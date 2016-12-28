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СМИ: Минэкономики не согласовало проект постановления по судовому утилизационному гранту

Экономика и бизнес Транспорт
28 декабря, 11:13 UTC+3
Размер гранта составит 15% от стоимости нового судна для пассажирских и круизных судов и 10% для остальных. Его получают при утилизации судов старше 30 лет
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© Александр Петров/ТАСС, архив

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Вчера в Минпромторге состоялось согласительное совещание по проекту постановления правительства, вводящего судовой утилизационный грант, проект которого так и не был принят из-за опасений Минэкономики, что отдельные его формулировки вступят в противоречие с нормами ВТО, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на двух источников, присутствовавших на совещании.

В сентябре Владимир Путин поручил правительству среди прочих мер поддержки гражданского судостроения предусмотреть субсидирование судостроителей для возмещения части затрат на покупку нового флота взамен утилизированного, доклад должны подготовить к 15 января.

Судовой утилизационный грант - единовременная выплата судоходной компании при утилизации старого флота при условии заказа нового судна.

Согласно публикации, размер гранта составит 15% от стоимости нового судна для пассажирских и круизных судов и 10% для остальных. Его получают при утилизации судов старше 30 лет. Грант выдается после закладки киля судна, выплаты части аванса и представления документов, подтверждающих факт утилизации старого судна. По совокупности факторов заказчику будет целесообразно делать заказ на российских верфях, уточнили в Российской палате судоходства (РПС).

Минэкономики возразило против положения о том, что грант можно будет использовать исключительно для постройки судна на российских верфях, это, по мнению Министерства, может вступить в противоречие с нормами ВТО.

В Минэкономики "Ъ" сообщили, что вопрос о приведении документа в соответствие с нормами ВТО прорабатывается. В Минпромторге от комментариев отказались.

Как рассказали "Ъ" в РПС, на совещании были выработаны оптимальные формулировки, позволяющие тексту документа не пересекаться с нормами ВТО. "Сейчас в рабочем порядке ведомства скорректируют текст, и в конце января его планируется внести в правительство",- отметили в РПС.

В бюджете на 2017 год на утильсбор выделено 400 млн руб. Но, исходя из предельной доли гранта в строительстве судна, этой суммы хватит лишь на один лайнер (стоит около 3 млрд руб). В РПС полагают, что если судовладельцы начнут активно утилизировать старый флот и размещать заказы на новые суда, сумму значительно увеличат.

В "Объединенной судостроительной корпорации" считают утильгрант одной из ключевых мер господдержки отрасли наряду с развитием лизинга и квотами на добычу биоресурсов (выдаются под обязательство заказать новые рыболовецкие суда).

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