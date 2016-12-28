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Группа S7 ожидает ухудшения финансовых результатов в 2017 г.

Экономика и бизнес Транспорт
28 декабря, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря /ТАСС
По итогам 2016 года в компании ожидают более успешных финансовых результатов, чем в 2015 году
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря, /ТАСС/. Группа S7 (входят авиакомпании "Сибирь" и "Глобус") ожидает ухудшения финансовых результатов в 2017 г. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель группы. При этом ранее совладелец группы S7 Наталия Филева сообщала, что S7 в 2017 году ожидает увеличения пассажиропотока до 15 млн человек.

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"В 2016 г. мы ожидаем более успешных финансовых результатов, чем в 2015 г. Однако в 2017 г. показатели будут хуже", - отметил представитель компании.

Группа S7 не публикует финансовую отчетность, ее финансовые показатели неизвестны. Что касается авиакомпании "Сибирь", то в 2015 г. ее чистая прибыль составила 923 млн руб.

В 2017 г. рынок авиаперевозок с новой силой почувствует избыток провозных емкостей, уверена Филева.

"Когда авиакомпания "Трансаэро" прекратила полеты, все говорили о том, что с рынка ушли лишние провозные емкости, лишние самолеты. Сейчас же мы видим, что эти самолеты никуда не делись с российского рынка, они все равно остались на рынке и продолжают эксплуатироваться", - сказала она ТАСС.

Также, по словам Филевой, авиакомпании почувствуют еще более значительную конкуренцию с железнодорожным транспортом из-за снижающегося с 1 января НДС на железнодорожные перевозки. Как следует из материалов национального университета "Высшая гшкола экономики" (копия есть у ТАСС), авиакомпании получают 10% к доходам на каждого перевезенного пассажира на внутренних авиалиниях через меры государственной поддержки (сниженная до 10% ставка НДС и субсидируемые авиарейсы). При этом Федеральная пассажирская компания, отвечающая за перевозки поездами дальнего следования, получает 20% к доходам на каждого пассажира, с 2017 г. НДС будет обнулен и показатель увеличится до 30%.

В 2017 г. S7 Airlines планирует сделать ставку на региональные авиарейсы, говорит Филева. Ранее сообщалось, что перевозчик планирует взять в лизинг у GE Capital Aviation Services (GECAS) 17 лайнеров Embraer 170-LR вместимостью до 78 пассажиров, первые поставки запланированы на весну будущего года. Как говорится в материалах компании, эти самолеты позволят активно развивать региональные перевозки. Первые Embraer будут базироваться в новосибирском аэропорту Толмачево, который удачно расположен для того, чтобы более эффективно соединять регионы, отмечалось в сообщении компании. Также в материалах компании указывалось, что новый тип лайнеров позволит S7 Airlines открыть рейсы из небольших, в том числе труднодоступных городов, где использование среднемагистральных самолетов невозможно.

В группу компаний S7 входят "Сибирь" и "Глобус". Согласно данным авиакомпании, в 2015 г. группа перевезла более 10,6 млн пассажиров (рост на 5,6% по отношению к 2014 г.). По данным Росавиации, S7 Airlines - вторая авиакомпания РФ по пассажиропотоку (с января по ноябрь 2016 г. авиакомпания перевезла более 8,2 млн человек), "Глобус" - седьмая (более 3 млн пассажиров за январь - ноябрь 2016 г.).

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