Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иран объявил о начале переговоров по созданию единой сети железных дорог со Средней Азией

Экономика и бизнес Транспорт
28 декабря, 15:42 UTC+3 ТЕГЕРАН ТЕГЕРАН 28, декабря. /ТАСС
Главы профильных ведомств Ирана, Казахстана, Туркмении и Таджикистана уже провели первую встречу на эту тему, следующая пройдет через полгода
Материал из 1 страницы

ТЕГЕРАН, 28 декабря. /ТАСС/. Иран объявил о начале переговоров по созданию единой сети железных дорог со странами Средней Азии - Казахстаном, Таджикистаном и Туркменией. "Эти переговоры стартовали как следствие недавней поездки президента (Хасана) Роухани по среднеазиатским государствам", - приводит в среду агентство Mehr заявление заместителя начальника иранской Железнодорожной компании Мир-Хасана Моусави. По его словам, главы профильных ведомств Ирана, Казахстана, Туркмении и Таджикистана уже провели первую встречу на эту тему, следующая пройдет через полгода.

Исламская Республика, указывает Mehr, стремится расширять сотрудничество в области железнодорожного сообщения с близлежащими странами, в частности, среднеазиатскими и закавказскими, намереваясь наладить транзит грузовых перевозок между Азией и Европой через свою территорию.

Ранее в текущем году была осуществлена первая грузовая перевозка по коридору "Север-Юг" транзитом через Иран из Индии в Россию. Также введена в эксплуатацию железнодорожная магистраль Казахстан-Туркмения-Иран пропускной способностью 10-12 млн тонн грузов в год. Она дает странам СНГ выход к иранским портам на побережье Персидского залива.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Интересное
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Одессе радикалы выбросили принесенные к консульству РФ цветы
2
Песков: часть новогодних каникул Путин посвятит занятиям спортом
3
Минздрав рассказал о фантастических результатах первого российского препарата против рака
4
Лондон и Париж подготовили резолюцию СБ ООН, запрещающую поставки вертолетов в Сирию
5
В Кремле не воспринимают "признания" главы РУСАДА о допинге как первоисточник
6
Прокурором Крыма стал бывший первый зампрокурора Москвы Олег Камшилов
7
В Москве по подозрению в убийстве 10-летнего мальчика задержан его брат
Темы дня
Реклама