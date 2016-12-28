Иран объявил о начале переговоров по созданию единой сети железных дорог со Средней Азией

ТЕГЕРАН, 28 декабря. /ТАСС/. Иран объявил о начале переговоров по созданию единой сети железных дорог со странами Средней Азии - Казахстаном, Таджикистаном и Туркменией. "Эти переговоры стартовали как следствие недавней поездки президента (Хасана) Роухани по среднеазиатским государствам", - приводит в среду агентство Mehr заявление заместителя начальника иранской Железнодорожной компании Мир-Хасана Моусави. По его словам, главы профильных ведомств Ирана, Казахстана, Туркмении и Таджикистана уже провели первую встречу на эту тему, следующая пройдет через полгода.

Исламская Республика, указывает Mehr, стремится расширять сотрудничество в области железнодорожного сообщения с близлежащими странами, в частности, среднеазиатскими и закавказскими, намереваясь наладить транзит грузовых перевозок между Азией и Европой через свою территорию.

Ранее в текущем году была осуществлена первая грузовая перевозка по коридору "Север-Юг" транзитом через Иран из Индии в Россию. Также введена в эксплуатацию железнодорожная магистраль Казахстан-Туркмения-Иран пропускной способностью 10-12 млн тонн грузов в год. Она дает странам СНГ выход к иранским портам на побережье Персидского залива.