"Трансмашхолдинг" завершил поставки Московскому метрополитену вагонов типа "Ока"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Метровагонмаш" (МВМ, входит в состав ЗАО "Трансмашхолдинг") выполнил обязательства по контракту перед Московским метрополитеном и отправил в адрес заказчика последний восьмивагонный состав модели 81-760/761 "Ока", говорится в сообщении холдинга.

"Ока" поставлялась Московскому метрополитену начиная с 2012 года; в общей сложности для этого заказчика построено 1320 вагонов.

Завершенный контракт был заключен 14 марта 2014 года. В соответствии с его условиями Московский метрополитен получил 83 поезда типа "Ока" восьмивагонной составности (в общей сложности 664 вагона).

Помимо поставки вагонов контракт предусматривает обслуживание техники производителем на протяжении всего ее жизненного цикла. "Метровагонмаш" обязан обеспечивать выдачу на линию оговоренного числа поездов, нести ответственность за их техническую исправность, своевременно проводить техническое обслуживание и плановые ремонты.

В настоящее время в стадии реализации находится контракт, предполагающий поставку Московскому метрополитену вагонов серии 81-765/766/767. В период с 2017 по 2020 г. для него будет построено 768 новых вагонов "Москва". Начало поставок запланировано на февраль 2017 г.

ЗАО "Трансмашхолдинг" - головная компания крупнейшего в России холдинга в области транспортного машиностроения. Предприятия ТМХ выпускают магистральные и промышленные электровозы, маневровые тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро, тепловозные и судовые дизели, комплектующие для железнодорожного подвижного состава и городского рельсового транспорта. 100% акций компании принадлежит голландской Breakers Investments BV, 33% которой принадлежит французскому концерну Alstom, остальными акциями владеют структуры предпринимателей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева. Чистая прибыль ТМХ по РСБУ за 2015 г. составила 1 млрд руб., что в 12,4 раза меньше, чем за 2014 г.