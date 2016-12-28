Основные строительные работы на новом терминале в аэропорту Анапы завершены

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КРАСНОДАР, 28 декабря. /ТАСС/. Основные строительные работы на месте возведения нового терминала международного аэропорта Анапа завершены, сейчас ведется благоустройство территории. Об этом сообщили в среду в пресс-службе заказчика работ - компании "Базэл Аэро".
"В аэропорту Анапа завершилась стадия строительно-монтажных работ по возведению нового терминала площадью 11 800 кв м с пропускной способностью 600 пассажиров в час, - говорится в сообщении. - В настоящий момент выполняются работы по благоустройству территории, снимается ограждение строительной площадки. Обустраивается новая привокзальная площадь на 150 машиномест, что поможет устранить транспортные нагрузки для пассажиров в летний период".
Также внутри терминала продолжаются отделочные работы и устанавливаются системы навигации, которые помогут пассажирам сориентироваться в новом здании. Ведется монтаж и наладка технологического оборудования, в том числе зон досмотра, системы громкой связи и других систем обеспечения деятельности аэропорта, добавили в "Базэл Аэро".
Сумма инвестиций компании "Базэл Аэро" в проект составляет более 1,4 млрд рублей. Сейчас площадь действующего аэропорта составляет 5 тыс. кв. метров, пропускная способность - 400 пассажиров в час.
По данным "Базэл Аэро", Международный аэропорт Анапа обслуживает рейсы более 20 авиакомпаний. В 2015 году он обслужил более 1,18 млн человек - на 17% больше, чем в 2014 году. Выручка аэропорта по РСБУ в 2015 году составила 697,7 млн рублей, на 18% больше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль аэропорта составила 213,5 млн рублей.