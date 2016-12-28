Окская судоверфь с начала года направила на развитие производства 19 млн руб.

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. АО "Окская судоверфь" (входит в UCL Holding) в январе-декабре 2016 года в рамках программы модернизации направило 19 млн руб., что в 2 раза превышает объем инвестиций за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.
Отмечается, что основная часть средств затрачена на закупку нового оборудования, модернизацию и реконструкцию существующих производственных объектов. Так, компания запустила новый малярный участок, приобрела две линий резки листового металлопроката Messer и комплексную линию очистки Rosler для обработки всей номенклатуры листового металла и профильного проката. Кроме того, была запущена новая мини-котельная мощностью 9 МВт, которая позволила сократить расходы судоверфи на электроэнергию до 35% в год.
В 2017 году компания реализует очередной этап модернизации, направленный на повышение производительности труда и снижение энергозатрат. На эти цели планируется направить около 26 млн руб.
"Окская судоверфь" - современное судостроительное предприятие в составе дивизиона VBTH международной транспортной группы UCL Holding. Строит нефтеналивные и сухогрузные средне-тоннажные суда смешанного плавания, контейнеровозы, специальные суда, баржи. В 2015 году Окская судоверфь стала вторым крупнейшим судостроительным предприятием в России по объему совокупного тоннажа построенных судов.