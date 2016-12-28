Объем перевозок ОТЛК в 2016 году увеличился более чем в 2 раза

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Объем транзитных перевозок в сообщении Азия-Европа по территории Казахстана, России и Белоруссии контейнерными поездами АО "Объединенная транспортно-логистическая компания" (АО "ОТЛК") в 2016 году превысил 100 тыс. TEU (эквивалент двадцатифутового контейнера) и более чем в два раза превзошел показатель 2015 года, когда было перевезено 47,4 тыс. TEU. Об этом говорится в пресс-службе компании.
"Достигнутый в уходящем году объемный показатель стал лучшим за весь период развития транзитных контейнерных перевозок по сети железных дорог в евроазиатском сообщении", - комментирует президент компании Алексей Гром.
По словам первого вице-президента ОТЛК Ержана Жакишева, ключевым фактором успеха ОТЛК является следование согласованной новой бизнес-модели компании, предусматривающей паритет акционеров в уставном капитале, органах управления, контроля и развития предприятия. "Такой подход к ведению производственной деятельности позволил сформировать атмосферу доверия и партнерства не на словах, а на деле, что в итоге способствовало достижению столь значимых результатов", - отметил Жакишев.
В планах ОТЛК на 2017 год - дальнейшее увеличение объема транзитных перевозок еще на 40% по отношению к показателю 2016 года. Стратегия развития компании предусматривает поступательный рост объемов до уровня 1 млн TEU к 2025 году.
"Реализация стратегии позволит создать на инфраструктуре 1520 уникальный "железнодорожный мост" в рамках сопряжения инициативы Экономического пояса Шелкового пути с Евразийским экономическим союзом", - резюмирует Алексей Гром.
АО "ОТЛК" зарегистрирована 13 ноября 2014 года. Учредителями компании являются: ОАО "Российские железные дороги", ГО "Белорусская железная дорога" и АО "НК "Казакстан темiр жолы". Компания осуществляет перевозки контейнерных грузов по территории трех стран на транзитных маршрутах между Европой и Азией.