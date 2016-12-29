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"Уралвагонзавод" в 2016 году увеличил выручку на 30%, до 141,9 млрд рублей

Экономика и бизнес Транспорт
29 декабря, 10:26 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, декабря. /ТАСС
Корпорация по итогам текущего года получила чистую прибыль в размере 863 млн рублей
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Выручка "Уралвагонзавода" (УВЗ) по итогам 2016 года выросла на 30%, до 141,9 млрд рублей - это рекордный показатель для корпорации, сообщили в пресс-службе корпорации в четверг.

"Ожидаемый объем выручки составляет 141,9 млрд рублей, что на 30% больше, чем в 2015 году, и на 11% выше показателя рекордного для предприятия 2012 года. Такого результата удалось достичь за счет успешной реализации корпорацией экспортного потенциала выпускаемой военной продукции и восстановления вагоностроительной отрасли", - сказали в пресс-службе.

По данным УВЗ, корпорация по итогам этого года вышла на чистую прибыль в размере 863 млн рублей. "Прямым подтверждением успехов корпорации стало повышение рейтинга кредитоспособности RAEX Эксперт РА с А(II) до А(I) в ноябре 2016 года, что характеризует положение УВЗ как финансово устойчивое с высокой вероятностью исполнения собственных финансовых обязательств. Прогноз по рейтингу - стабильный", - уточнили в пресс-службе.

По итогам 2016 года экспортные поставки "Уралвагонзавода" в рамках военно-технического сотрудничества выросли в 2,2 раза. Ранее корпорация отчиталась о выполнении гособоронзаказа 2016 года. УВЗ поставил Минобороны РФ свыше 1,2 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники.

27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в качестве имущественного взноса в госкомпанию "Ростех" 100% акций "Уралвагонзавода". Правительству поручено за 18 месяцев обеспечить передачу акций Ростеху.

Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" - российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники - танков Т-72, Т-90, боевых машин разминирования БМР-3М, тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, самоходных гаубиц "Мста-С" и других. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия.

Головное предприятие - "Уралвагонзавод".

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