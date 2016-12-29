Новый мост через Суэцкий канал открыт близ египетского города Порт-Саид

КАИР, 29 декабря. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Новый понтонный мост "Ан-Наср" ("Победа") через Суэцкий канал официально открыт на северо-востоке Египта. В эксплуатацию это уникальное инженерно-техническое сооружение принял египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси, прибывший на церемонию в город Порт-Саид.

"Ан-Наср" соединил два средиземноморских портовых города Порт-Саид и Порт-Фуад, расположенных на противоположных берегах Суэцкого канала у его северного окончания. По словам представителя Управления Суэцкого канала Гамаля Халеда, понтонный мост не только облегчит сообщение между основной территорией страны на Африканском континенте и Синайским полуостровом, но и станет "главной артерией для развития проекта по формированию современной экономической зоны близ Порт-Саида".

Длина введенного в строй моста составляет 421 метр, ежедневная пропускная способность - более 21 тыс. машин, включая крупнотоннажные грузовики и фуры. Стоимость проекта составила 100 млн египетских фунтов (более $5,5 млн).

Ранее из материковой части Египта на Синайский полуостров можно было добраться только по двум мостам. В начале 21 века был возведен автомобильный на трассе, соединяющей города Исмаилия и Порт-Саид, а чуть позже - самый длинный в мире поворотный железнодорожный мост Эль-Фердан близ Исмаилии.

Кроме того, на Синай, который считается уже частью Азии, возможно попасть по автомобильному тоннелю, введенному в строй в 1981 году близ города Суэц. Однако его пропускная способность так низка, что в конце ноября Египет приступил к строительству нового тоннеля под Суэцким каналом.

"Северный тоннель" будет проложен в нескольких десятках километров к югу от только что принятого в эксплуатацию моста "Ан-Наср" близ Порт-Саида. В работах по строительству этого грандиозного для страны объекта будут одновременно задействованы до 1,5 тыс. человек.

Весь проект "Северный тоннель" предполагает проведение нескольких транспортных веток под Суэцким каналом как для автомобилей, так и для электропоездов.