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Fesco: держатели облигаций БО-1 согласились на предложение о новации долга

Экономика и бизнес Транспорт
29 декабря, 10:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Ранее исполнительный директор группы "Сумма" Лейла Маммедзаде отмечала, что компания рассчитывает прийти к соглашению по долгу с держателями облигаций Fesco до конца года
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Владельцы биржевых облигаций Fesco (головная компания группы "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) 1-ой серии (БО-01) на общем собрании 27 декабря согласились на предложение о новации (замена одних обязательств на другие) долга, следует из материалов ДВМП.

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"Предоставить согласие на заключение представителем владельцев облигаций ДВМП от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по облигациям предоставлением новации. Утвердить условия указанного соглашения путем утверждения проекта соглашения о новации, предоставленного при подготовке к проведению общего собрания владельцев облигаций", - отмечается в принятом решении.

Кроме того, владельцы облигаций выбрали своим представителем компанию "Регион Финанс".

Ранее исполнительный директор группы "Сумма" Лейла Маммедзаде отмечала, что компания рассчитывает прийти к соглашению по долгу с держателями облигаций Fesco до конца года, не исключив возможности допэмиссии акций в рамках реструктуризации долга.

В начале ноября сообщалось, что держатели еврооблигаций Fesco отклонили предложение о реструктуризации долга и настаивают на денежной выплате в размере 85% непогашенной основной суммы, а также накопленного купонного дохода.

В частности, предложением Fesco была единовременная выплата денежных средств в размере 50% непогашенной основной суммы по евробондам и рублевым облигациям двух выпусков "в качестве полного и окончательного погашения обязательств". Однако держатели бумаг настаивают на продлении срока погашения примерно на два года, до 2021 г., и предоставлении возможности высвобождения денежных средств путем частичной капитализации купонных выплат в 2016 и 2017 гг.

Fesco в свою очередь заявляла о намерении повторно вступить в переговоры с держателями еврооблигаций для согласования соглашения по реструктуризации.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. В ее состав входят 26 судов, Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) и терминал "Дальрефтранс", железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Русская тройка". Также в управлении группы находятся около 36 тыс. контейнеров.

Основной акционер ДВМП - группа "Сумма" братьев Магомедовых (32,5% акций). GHP Group принадлежит 23,8%, TPG - 17,4% акций. В свободном обращении находятся 26,3% акций. Акции компании торгуются на Московской бирже.

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