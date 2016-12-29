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Резидентами в свободном порту Ванино готовы стать 19 компаний

Экономика и бизнес Транспорт
29 декабря, 12:14 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов
Общий объем заявленных в проекты инвестиций 80-90 млрд рублей
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ХАБАРОВСК, 29 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Один резидент зарегистрирован в свободном порту Ванино, четыре подали заявки, 19 компаний готовы их подать. Общий объем заявленных в проекты инвестиций 80-90 млрд рублей. Об этом сегодня сообщил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, выступая с ежегодным инвестиционным посланием.

"Новое инвестиционное решение этого года - распространение режима свободного порта на ключевые гавани Дальнего Востока. В нашем крае этот режим получил Ванинский муниципальный район. Зарегистрирован первый резидент - ООО "Дальневосточный Ванинский порт" с более чем 20 млрд рублей инвестиций. Наблюдательным Советом положительно рассмотрено еще 4 заявки. 19 компаний готовят заявки на получение статуса резидента свободного порта, с объемом инвестиций более 86 млрд рублей", - сказал Шпорт.

Он добавил, что краевые власти совместно с Минвостокразвития РФ подготовили законопроект по распространению режима свободного порта еще на два муниципалитета - на Советско-Гаванский муниципальный район и город Хабаровск.

"Мы видим, как наращиваются режимы поддержки инвестиций на территории нашего края. Есть первые результаты, но этого недостаточно. Прошу органы исполнительной власти, глав муниципальных образований, институты развития перейти от продвижения инвестиционных идей к формированию структурированных проектов, особенно ориентированных на создание цепочек поставок и новых производств", - сказал Шпорт.

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