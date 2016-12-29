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Авиакомпания "Якутия" стала собственником авиапредприятия "Полярные авиалинии"

Экономика и бизнес Транспорт
29 декабря, 12:22 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина
Акции были приобретены по рыночной стоимости на общую сумму 911, 4 млн рублей
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ЯКУТСК, 29 декабря. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Авиакомпания "Якутия" стала собственником компании "Полярные авиалинии", сообщили ТАСС в Министерстве имущественных и земельных отношений республики.

"Акции в размере 100% минус 1 акция размещены в Якутском фондовом центре. Авиакомпания "Якутия" стала собственником "Полярных авиалиний". При этом юридические лица сохраняются, будет материнская компания "Якутия" и дочерняя компания "Полярные авиалинии" - это классический холдинг", - отметили в министерстве.

Акции АК "Якутия" были приобретены по рыночной стоимости на общую сумму 911, 4 млн рублей. "После оценки стоимости акций "Якутия" внесла эту сумму в уставной капитал компании "Полярные авиалинии", - отметили в министерстве.

"Золотая" акция, которая осталась в ведении правительства Якутии в лице Министерства имущественных и земельных отношений позволяет в будущем блокировать некоторые решения, которые по тем или иным причинам будут ущемлять права сторон. В течение первого квартала 2017 года сторонами будут подписаны акционерные соглашения, которые регулируют хозяйственную деятельность компаний. Юридические лица, маршрутная сеть, парк воздушных судов, филиалы компаний на данный момент полностью сохраняются.

Как сказала ТАСС гендиректор авиакомпании "Якутия" Ольга Федорова, решения по тарифам будут приниматься совместно, но деятельность каждого предприятия будет производиться отдельно. "Компании будут самостоятельные, если раньше собственником "Полярных авиалиний" было правительство республики, то теперь авиакомпания "Якутия", - уточнила она.

Авиахолдинг создан для финансового оздоровления авиапредприятий республики. Авиапарк "Якутии" насчитывает около 20 самолетов. В воздушном парке "Полярных авиакомпаний" около 50 судов девяти различных типов, в том числе вертолеты. Компания выполняет полеты в 25 направлениях по межрайонным и более 130 направлениям по внутрирайонным рейсам.

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