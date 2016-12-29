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Экипажи трех российских атомных ледоколов встретят Новый год в Арктике

Экономика и бизнес Транспорт
29 декабря, 13:00 UTC+3 МУРМАНСК /Корр. ТАСС, Илья Виноградов
В частности, крупнейший в мире ледокол "50 лет Победы" будет вести караван из трех судов в Карском море
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© Сергей Смольский/ТАСС, архив

МУРМАНСК, 29 декабря. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Экипажи трех российских атомных ледоколов встретят Новый год за работой в Арктике. В частности, как сообщили в пресс-службе "Атомфлота" в четверг, крупнейший в мире ледокол "50 лет Победы" будет вести караван из трех судов в Карском море.

"Думаю, Дед Мороз со Снегурочкой первыми посетят нас, так как мы, скорее всего, будем самыми близкими к Северному полюсу", - приводит пресс-служба слова капитана судна Дмитрия Лобусова.

"50 лет Победы" уже более четырех месяцев работает в высоких широтах. К Новому году экипаж установил украшенные искусственные елки в различных местах судна, в том числе даже в машинном отделении. На судне готовится традиционный праздничный концерт.

Экипаж атомного ледокола "Вайгач" встретит новогодние праздники за проводкой судов в западном секторе Арктики. Ледокол "Таймыр" в праздник будет находиться в Обской губе Карского моря. Как и "50 лет Победы", он занят проводкой каравана.

Морякам еще двух судов "Атомфлота" посчастливилось оказаться под Новый год у родных берегов. Атомный лихтеровоз "Севморпуть" проведет новогодние праздники у причала предприятия. В настоящее время ведутся работы по дооснащению судна. Экипаж атомного ледокола "Ямал" встретит 2017 год также в Мурманске - на нем продолжается плановый доковый ремонт.

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