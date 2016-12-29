Qatar Airways приобрела 10% акций южноамериканского авиахолдинга Latam

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Qatar Airways заявила о приобретении 10% акций южноамериканского авиационного холдинга Latam, сообщается на официальной странице Qatar Airways в Twitter.

"Qatar Airways завершила приобретение 10% акций Latam", - говорится в сообщении.

Как сообщает агентство The Associated Press, сумма сделки составляет $608 млн. Соглашение подписано вечером 28 декабря.

Qatar Airways - один из крупнейших авиаперевозчиков на Ближнем Востоке.

Latam, штаб-квартира которой расположена в Сантьяго, является одной из крупнейших авиакомпаний в Латинской Америке. Она создана в 2012 году после слияния чилийской LAN Airlines и бразильской TAM Airlines ("Там эйрлайнз"). В прошлом году холдинг перевез 67,8 млн пассажиров.