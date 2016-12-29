Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 60.27
€ 63.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Qatar Airways приобрела 10% акций южноамериканского авиахолдинга Latam

Экономика и бизнес Транспорт
29 декабря, 13:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
По данным The Associated Press, сумма сделки составляет $608 млн
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Qatar Airways заявила о приобретении 10% акций южноамериканского авиационного холдинга Latam, сообщается на официальной странице Qatar Airways в Twitter.

"Qatar Airways завершила приобретение 10% акций Latam", - говорится в сообщении.

Как сообщает агентство The Associated Press, сумма сделки составляет $608 млн. Соглашение подписано вечером 28 декабря.

Qatar Airways - один из крупнейших авиаперевозчиков на Ближнем Востоке.

Latam, штаб-квартира которой расположена в Сантьяго, является одной из крупнейших авиакомпаний в Латинской Америке. Она создана в 2012 году после слияния чилийской LAN Airlines и бразильской TAM Airlines ("Там эйрлайнз"). В прошлом году холдинг перевез 67,8 млн пассажиров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Интересное
2016 год: вид из космоса
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клименко: Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета
2
Рогозин вручил паспорт РФ известному украинскому ученому-оборонщику
3
Министр транспорта заявил о нештатной работе техники на борту Ту-154
4
Ход расследования крушения Ту-154. Итоги пресс-конференции
5
В Дагестане пресечена деятельность скрытой ячейки сторонников ИГ
6
"Не надо строить домыслы": первые итоги расследования крушения Ту-154
7
Источник: третий "черный ящик" Ту-154 разрушен
Темы дня
Реклама