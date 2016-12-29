Контейнерооборот порта Антверпен в 2016 году достиг 10 млн TEU

АНТВЕРПЕН, 29 декабря. /ТАСС/. Объем контейнерной перевалки в порту Антверпен впервые достиг отметки 10 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в 2016 году, говорится в сообщении Администрации порта.

По предварительным данным, за текущий год второй по величине контейнерный порт Европы увеличил оборот на 4,2% - до 10,06 млн TEU. В 2015 году объем перевалки составил 9,65 млн TEU.

Отмечается, что по итогам года порту удалось значительно увеличить долю на рынке контейнерной перевалки северной Европы - до 20,7%.

За отчетный период число судозаходов контейнеровозов вместимостью 13 тыс TEU и более увеличилось до 458-ми по сравнению с 320-ю в 2015 году.

Совокупный грузооборот вырос на 2,6%, до 214 млн тонн. В том числе грузооборот наливных грузов вырос на 4,5% и составил 69,6 млн тонн. Однако объем перевалки ро-ро грузов снизился на 1,9%, до 4,5 млн тонн, генеральных грузов - на 2,4%, до 9,8 млн тонн.

Как сообщалось ранее, в этом году в порту завершилось строительство самого большого в мире шлюза, что облегчило проход в гавань самых крупных судов. Строительство шлюза Килдрехт длиной 500 метров, шириной 68 метров, глубиной 17,8 метров, обошлось в 382 млн евро.