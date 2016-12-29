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Австрия подписала рамочное соглашение с Bombardier на поставку до 300 поездов

Экономика и бизнес Транспорт
29 декабря, 15:57 UTC+3
Стоимость заказа оценивается примерно в 150 млн евро
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ВЕНА, 29 декабря. /ТАСС/. Bombardier Transportation получила заказ на поставку 21 электропоезда нового поколения Talent 3 для австрийской федеральной железнодорожной компании OBB, говорится в сообщении Bombardier.

Стоимость заказа оценивается примерно в 150 млн евро в каталожных ценах. Поставка новых региональных поездов предполагается в 2019 году.

Заказ является частью соглашения на поставку до 300 поездов Talent 3, стоимость которого оценивается в 1,8 млрд евро в каталожных ценах.

Вагоны поезда нового поколения Talent 3 являются самыми широкими в своем классе и вмещают до 50% больше пассажиров по сравнению c поездами предшествующего поколения.

В общей сложности на железных дорогах Канады и Европы уже работает около 1,4 тыс. поездов семейства Talent, в парке OBB - 187 составов.

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