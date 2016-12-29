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Погрузка угля на сети РЖД за 11 месяцев 2016 года выросла на 1,6% - до 297,6 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
29 декабря, 16:11 UTC+3
В ноябре текущего года погрузка угля увеличилась на 0,7% к уровню прошлого года и составила 29,1 млн тонн, установив новый рекорд за последние 15 лет для данного месяца
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© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Погрузка каменного угля на сети РЖД по итогам января-ноября 2016 года составила 297,6 млн тонн, что  на 1,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Данная информация содержится в обзоре железнодорожного рынка РФ ПАО "НПК ОВК".

Внутренние перевозки угля сократились почти на 12%, однако экспорт вырос на 11% на фоне высоких мировых цен - 89,5 $/т (CIF ARA). Экспортные поставки по-прежнему росли в Японию (+20%), Китай (в 1,5 раза), Великобританию (+15%) и страны ЕС (+7%).

В ноябре текущего года погрузка угля увеличилась на 0,7% к уровню прошлого года и составила 29,1 млн тонн, установив новый рекорд за последние 15 лет для данного месяца.

По оценкам экспертов, ситуация для дальнейшего развития российского экспорта на мировом рынке остается благоприятной. Так, с начала декабря до конца года Китай ограничил поставки угля из КНДР на 60% в рамках резолюции Совета Безопасности ООН. В связи с этим в последний месяц года вероятен рост поставок российского угля в Китай для компенсации выпавших объемов из КНДР.

Отмечается, что на фоне повышенного спроса отечественные компании планируют серьезно увеличить добычу угля за счет наращивания мощностей. При этом из-за стагнации спроса на внутреннем рынке новые объемы преимущественно будут уходить на экспорт, что приведет к росту спроса на полувагоны.

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