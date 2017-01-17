Скорость поездов в Крыму увеличится благодаря реконструкции путей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 января. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Электропоезда, курсирующие по Крыму, с 26 января 2017 года переходят на новый график работы благодаря реконструкции железнодорожного полотна, что позволит значительно сократить время нахождения в пути. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД).
"С 26 января вводится новый график движения по направлению Симферополь-Джанкой-Соленое Озеро, а также Симферополь-Севастополь и Симферополь-Евпатория. Нахождения в пути электричек сокращается с 2 часов 15 минут до 1 часа 50 минут", - сказала собеседница агентства, отметив, что благодаря реконструкции путей скорость движения поездов будет увеличена до 120 км/час.
В КЖД уточнили, что в 2016 году крымскими железнодорожниками впервые был проведен капитальный ремонт более 30 км путей, с укладкой 100 метровых безстыковых рельсовых плетей, которые были изготовлены на Новокузнецком металлургическом комбинате. Безстыковые рельсы являются наиболее прогрессивной конструкцией железнодорожного пути, они отличаются высокими эксплуатационными качествами, обеспечивающими скоростное и безопасное движение поездов, комфортабельность проезда пассажиров и снижение расходов на содержание подвижного состава и пути.
В настоящее время от станции Симферополь до станции Евпатория можно доехать за 2 часа, от станции Симферополь до станции Джанкой - за 2 часа 15 мин, от станции Симферополь до станции Севастополь - за 2 часа 10 минут. С вводом нового графика движения поездов время следования пригородных поездов от станции Симферополь до станции Евпатория сократится до 1 часа 45 минут, от станции Симферополь до станции Джанкой - до 1 часа 50 минут, от станции Симферополь до станции Севастополь - до 1 часа 50 минут.
ФГУП "Крымская железная дорога" обслуживает систему железных дорог на территории Крымского полуострова. Основано в 2014 году на базе подразделений Крымской дирекции Приднепровской железной дороги Украинских железных дорог, расположенных на территории Крыма.