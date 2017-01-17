Объем грузоперевозок на внутренних водных путях РФ в 2016 году сократился на 2,9%

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Объем грузоперевозок на внутренних водных путях РФ по итогам 2016 года составил 117,9 млн тонн, что на 2,9% ниже относительно 2015 года. Об этом говорится в сообщении Росморречфлота со ссылкой на данные Росстата.

В том числе в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности было отправлено 18,5 млн тонн грузов, что на 9% превышает показатель перевозок в 2015 году.

Грузооборот вырос на 5,6% по сравнению с прошлым годом, и составил 672,2 млрд т/км.

Пассажиров на всех видах сообщения было перевезено 13,46 млн человек (-0,9%). Пассажирооборот вырос на 11,2% по сравнению с прошлым годом, и составил 551,7 млн. пасс/км.

Объем погрузочно-разгрузочных работы на внутренних водных путях РФ равен 138,7 млн тонн (-3,4%).

По оперативным данным ведомства, для обеспечения безопасных условий судоходства в навигацию 2016 года администрациями бассейнов внутренних водных путей на лимитирующих участках проведено дноуглубление в объеме 17,5 млн кубометров.

В навигацию 2016 года на судоходных гидротехнических сооружениях произведено более 215,2 тыс. шлюзований, что меньше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 2,6 %, прошлюзовано более 339,3 тыс. единиц флота, что превысило показатель за аналогичный период 2015 года на 0,3%.