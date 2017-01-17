Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.01:
$ 59.4
€ 63.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Объем грузоперевозок на внутренних водных путях РФ в 2016 году сократился на 2,9%

Экономика и бизнес Транспорт
17 января, 15:11 UTC+3
Грузооборот вырос на 5,6% по сравнению с прошлым годом, и составил 672,2 млрд т/км
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС, архив

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Объем грузоперевозок на внутренних водных путях РФ по итогам 2016 года составил 117,9 млн тонн, что на 2,9% ниже относительно 2015 года. Об этом говорится в сообщении Росморречфлота со ссылкой на данные Росстата.

В том числе в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности было отправлено 18,5 млн тонн грузов, что на 9% превышает показатель перевозок в 2015 году.

Грузооборот вырос на 5,6% по сравнению с прошлым годом, и составил 672,2 млрд т/км.

Пассажиров на всех видах сообщения было перевезено 13,46 млн человек (-0,9%). Пассажирооборот вырос на 11,2% по сравнению с прошлым годом, и составил 551,7 млн. пасс/км.

Объем погрузочно-разгрузочных работы на внутренних водных путях РФ равен 138,7 млн тонн (-3,4%).

По оперативным данным ведомства, для обеспечения безопасных условий судоходства в навигацию 2016 года администрациями бассейнов внутренних водных путей на лимитирующих участках проведено дноуглубление в объеме 17,5 млн кубометров.

В навигацию 2016 года на судоходных гидротехнических сооружениях произведено более 215,2 тыс. шлюзований, что меньше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 2,6 %, прошлюзовано более 339,3 тыс. единиц флота, что превысило показатель за аналогичный период 2015 года на 0,3%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Интересное
Бенедикт Камбербэтч (Шерлок Холмс) и Мартин Фриман (доктор Джон Ватсон)
The Final Problem: как и почему в Сеть попала последняя серия "Шерлока"
Зеркало, воск, кольцо и другие способы узнать будущее: инструкция по святочным гаданиям
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Си Цзиньпин пообещал содействовать урегулированию кризиса на Украине
2
Путин: заказчики доклада об имеющемся у РФ компромате на Трампа "хуже проституток"
3
Россия выступает за сохранение внеблокового и нейтрального статуса Молдавии
4
Сирийские войска перешли в контратаку в районе Дейр-эз-Зора и Пальмиры
5
Полиция задержала напавшего на ночной клуб в новогоднюю ночь в Стамбуле
6
Новосибирские ученые обнаружили у европейцев ответственный за депрессию ген
7
СМИ: Минтруд прогнозирует рост реальных зарплат в 2017 году
Темы дня
Реклама