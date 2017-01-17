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Hapag-Lloyd выпустит облигации на €150 млн

Экономика и бизнес Транспорт
17 января, 15:28 UTC+3
Часть доходов от продажи ценных бумаг, около 47 млн евро, будет направлена на досрочное погашение долларовых облигаций
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ГАМБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Немецкий контейнерный перевозчик Hapag-Lloyd выпустит пятилетние облигации на сумму 150 млн евро в преддверии слияния с United Arab Shipping Co. (UASC), следует из заявления компании.

Перевозчик сообщил, что часть доходов от продажи ценных бумаг, около 47 млн евро, будет направлена на досрочное погашение долларовых облигаций со сроком погашения осенью 2017 года.

Остальные доходы от нового выпуска будут направлены на корпоративные цели, в том числе на дальнейшее сокращение задолженности.

В декабре 2016 года Reuters сообщал, что завершение сделки слияния Hapag-Lloyd и UASC может затянуться на несколько месяцев, отчасти, из-за финансовых проблем, являющихся следствием затяжного кризиса в судоходной отрасли.

Hapag-Lloyd AG и UASC подписали соглашение о слиянии в июне прошлого года, в результате которого будет создана пятая крупнейшая контейнерная линия в мире.

Флот объединенной компании составит 237 судов совокупной вместимостью около 1,6 млн TEU, годовой объем перевозок оценивается в 10 млн TEU, годовой оборот - около $12 млрд.

Новый перевозчик присоединится к альянсу THE Alliance, в который также войдут NYK Line, MOL, "K" Line и Yang Ming Line.

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