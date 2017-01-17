"Новапорт" планирует увеличить долю в "Воздушных воротах северной столицы" до 25%

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ТЮМЕНЬ, 17 января. /ТАСС/. Аэропортовый холдинг "Новапорт" планирует увеличить долю в управляющей аэропортом Пулково компанией "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) до 25%. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров Aeon Corporation (владеет 50% "Новапорта") Роман Троценко.
"До 25%... Мы ведем переговоры", - сообщил Троценко, отвечая на соответствующий вопрос.
Сейчас "Новапорт" находится в стадии приобретения 1,01% ВВСС. В октябре 2016 года Троценко сообщал, что сделку планируется закрыть в течение "ближайшего квартала".
В настоящее время "Воздушные ворота Северной столицы" полностью принадлежит кипрской Talitha Trading Ltd. Сейчас проходит смена ее акционеров. Так, германский аэропортовый оператор Fraport снизит свою долю в ВВСС до 25%, продав 10,5% суверенному фонду Катара Qatar Investment Authority (QIA). Сейчас доля катарцев в Talitha - 24,99%.
Также в капитал ВВСС планирует войти консорциум Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и ближневосточных фондов, их доля составит, по данным газеты "Коммерсант", "более 25%, но чуть меньше контрольного пакета".