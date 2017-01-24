ЮВЖД планирует увеличить перевозки цемента в 2017 году на 20% - до 1,7 млн тонн

ВОРОНЕЖ, 23 января. /ТАСС/. Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД) планирует увеличить объемы перевозок цементной продукции в 2017 году на 20%, до 1,7 млн тонн за счет увеличения отгрузки продукции Подгоренского цементного завода в Воронежской области. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе магистрали по итогам встречи начальника ЮВЖД Анатолия Володько с руководством воронежского отделения холдинга "Евроцемент груп" на Подгоренском цементном заводе.

"В 2016 году филиал холдинга "Евроцемент груп" отправил железнодорожным транспортом по ЮВЖД свыше 1,4 млн тонн цемента, что на 35,7% больше, чем в 2015 году. В 2017 году этот показатель планируется увеличить еще на 20%, или 300 тыс. тонн, до 1,7 млн тонн. Потому что после реконструкции станции Подгорное 80% продукции Подгоренского цементного завода перевозится по железнодорожной дороге", - сказали в пресс-службе ЮВЖД.

Благодаря сотрудничеству с "Евроцемент груп" Юго-Восточная железная дорога занимает в РЖД четвертое место по погрузке. "Это стало возможным благодаря реализации в 2014 году совместного проекта государственно-частного партнерства Российских железных дорог и холдинга "Евроцемент груп" с общими инвестициями 725 млн рублей в реконструкцию железнодорожной станции Подгорное. Работы велись в рамках строительства в поселке Подгоренский новой высокотехнологичной линии по производству цемента, чтобы организовать единый технологический процесс при взаимодействии цементного завода и станции", - уточнили в ЮВЖД.

Юго-Восточная железная дорога образована 150 лет назад, это одна из 16 железных дорог, входящих в ОАО "РЖД". Протяженность дороги - 4189 тыс. километров, она проходит по территории Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Тульской, Курской, Липецкой, Саратовской, Тамбовской, Рязанской, Пензенской областей. Один участок длиной 37 км на линии Воронеж - Ростов пролегает по территории Луганской области, в настоящее время ведется строительство двухпутной электрифицированной железной дороги в обход Украины.