Волжское пароходство в 2016 году снизило перевозку грузов на 7%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 января. /ТАСС/. Суда Волжского пароходства (входит в UCL Holding) в 2016 году перевезли 5,2 млн тонн грузов, что на 7% меньше, чем в 2015 году. Об этом сообщили в пароходстве.

"В 2016 году суда Волжского пароходства перевезли 5,2 млн тонн грузов, что на 7% меньше, чем в прошлом году. Основное влияние на результаты деятельности оказали изменения грузопотоков в связи с неблагоприятными экономическими условиями. Кроме того, на работе флота сказалось введение регулирования глубин на реке Волге (участок Городец - Нижний Новгород) и на реке Дон (Кочетовский гидроузел), вследствие чего суда работали с недогрузом, повлекшим потери объемов перевозок и доходов", - отметили в компании. При этом грузооборот оказался на уровне 2015 года с показателем в 5,3 млрд тонно-километров (ткм).

В пароходстве подчеркнули, что, несмотря на снижение некоторых показателей, компании в отчетном периоде удалось обеспечить "стабильные финансовые результаты на уровне прошлого года благодаря работе теплоходов на Нижней Волге и в Азово-Донском бассейне". "Суда были заняты на перевозках высокотарифных экспортных грузов. Объем экспортных грузов увеличился на 7% - до 3,5 млн тонн. При этом грузоперевозки по внутрироссийским маршрутам снизились на 26% - до 1,7 млн тонн", - сообщили в компании.

Основными экспортными грузами по-прежнему являются зерно, сера, металлы и строительные материалы. Почти треть всего объема перевозок в навигацию 2016 года составили зерновые грузы, однако за год перевозки зерна снизились на 21,55% к прошлому году. При этом перевозки металла на экспорт выросли в 2,6 раза - до 0,9 млн тонн.

"Волжское пароходство" - одна из крупнейших судоходных компаний России, образована в 1843 году. Выполняет грузовые перевозки по рекам и озерам России. Пароходство входит в VBTH - судоходный дивизион международной транспортной группы UCL Holding (является мажоритарным акционером VBTH), консолидирующей ряд российских железнодорожных, стивидорных и логистических компаний. В состав дивизиона входит также Северо-Западное пароходство, компания "В.Ф. Танкер", ряд судостроительных и круизных активов.