Объем ж/д перевозок зерна в порты в 2016 году сократился на 0,4%, до 7 млн тонн

Гамова: заявления Жибы о допинге волейболистов РФ на ОИ-2012 голословныСпорт 24 января, 15:21
Энди Маррей не включен в состав сборной Великобритании на матч Кубка Дэвиса с канадцамиСпорт 24 января, 15:16
Иранская ядерная программа может быть возвращена к прежнему состояниюМеждународная панорама 24 января, 15:14
Томские ученые изучат в Арктике деградацию подводной мерзлотыСибирь 24 января, 15:10
Свердловский губернатор пообещал Путину достроить дорогу к СеребрянкеВ стране 24 января, 14:49
Порошенко уверен, что финны лучше всех понимают украинцевМеждународная панорама 24 января, 14:47
Ё — наше всё: как жители Забайкалья борются за седьмую букву алфавитаВ стране 24 января, 14:46
Комитет Госдумы по спорту проведет парламентские слушания по теме борьбы с допингомСпорт 24 января, 14:43
Минстрой РФ утвердил норматив стоимости квадратного метра жильяЭкономика и бизнес 24 января, 14:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Железнодорожные перевозки зерновых грузов в экспортном и импортном направлениях в/из портов по итогам 2016 года сократились на 0,4%, до 7 млн тонн. В том числе, по данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, экспортные перевозки составили 6,95 млн тонн (-1%), импортные - 52,66 тыс. тонн (рост в 5,8 раза).
Объем ж/д перевозок зерна на экспорт в порт Новороссийск по итогам года составил 3,8 млн тонн, что на 4,6% меньше, чем за 2015 год (3,98 млн тонн). В порт Туапсе доставлено 1,81 млн тонн (+1,3%), Лиепая (Латвия) - 827,61 тыс. тонн (+11,7%), Рига - 130,91 тыс. тонн (-28,5%). На долю перевозок зерна в порт Новороссийск пришлось до 54,7% экспортных отправок, в порт Туапсе - 26,1%, Лиепая - 11,9%.
Импортная ж/д перевозка из порта Санкт-Петербург составила 44,22 тыс. тонн (рост с 0,26 тыс. тонн), Новороссийск- 6,11 тыс. тонн (рост в 2,5 раза).