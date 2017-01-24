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Объем ж/д перевозок зерна в порты в 2016 году сократился на 0,4%, до 7 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
24 января, 13:22 UTC+3
Экспортные перевозки составили 6,95 млн тонн, импортные - 52,66 тыс. тонн
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© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Железнодорожные перевозки зерновых грузов в экспортном и импортном направлениях в/из портов по итогам 2016 года сократились на 0,4%, до 7 млн тонн. В том числе, по данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, экспортные перевозки составили 6,95 млн тонн (-1%), импортные - 52,66 тыс. тонн (рост в 5,8 раза).

Объем ж/д перевозок зерна на экспорт в порт Новороссийск по итогам года составил 3,8 млн тонн, что на 4,6% меньше, чем за 2015 год (3,98 млн тонн). В порт Туапсе доставлено 1,81 млн тонн (+1,3%), Лиепая (Латвия) - 827,61 тыс. тонн (+11,7%), Рига - 130,91 тыс. тонн (-28,5%). На долю перевозок зерна в порт Новороссийск пришлось до 54,7% экспортных отправок, в порт Туапсе - 26,1%, Лиепая - 11,9%.

Импортная ж/д перевозка из порта Санкт-Петербург составила 44,22 тыс. тонн (рост с 0,26 тыс. тонн), Новороссийск- 6,11 тыс. тонн (рост в 2,5 раза).

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