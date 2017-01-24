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"Универсальный перегрузочный комплекс" в 2016 г. увеличил перевалку на 7%, до 4,5 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
24 января, 13:27 UTC+3
Объем перевалки экспортного угля вырос на 5% и составил 4,26 млн тонн
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© Пресс-служба УПК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Грузооборот стивидорной компании ООО "Универсальный перегрузочный комплекс" (УПК, порт Усть-Луга) в 2016 году увеличился на 7% по сравнению с показателем 2015 года - до 4,5 млн тонн, сообщает пресс-служба компании.

Объем перевалки экспортного угля возрос в 2016 году на 5% и составил 4,26 млн тонн. Компания также увеличила переработку импортной марганцевой руды, до 245 тыс. тонн (рост в 2 раза).

Согласно сообщению, УПК нарастил объем обработанных полувагонов до 171 единицы в сутки - на 6% больше, чем годом ранее. Максимальная выгрузка на терминале достигла 307 единиц.

Всего на причалах УПК за год было обработано порядка 59,82 тыс. полувагонов с углем и 2,88 тыс. с марганцевой рудой. В целом за отчетный период терминал принял 124 транспортных судна.

ООО "Универсальный перегрузочный комплекс" (входит в UCL Port - стивидорный дивизион международной транспортной группы UCL Holding) - грузовой терминал в порту Усть-Луга Ленинградской области, специализирующийся на приеме, хранении и перевалке генеральных и навалочных грузов. Основу грузопотока составляет экспортный энергетический уголь. По итогам 2015 года грузооборот компании составил 4,2 млн тонн, увеличение к 2014 году - 6%.

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