ФГК в 2016 году увеличила объем погрузки удобрений на 70%, до 4,6 млн т

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК, дочерняя компания ОАО "РЖД") увеличило в 2016 году погрузку удобрений в подвижных составах на 70% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года - до 4,6 млн тонн, сообщает пресс-служба компании.
Погрузка удобрений в полувагонах выросла на 45%, в крытых вагонах - на 43%.
Увеличение объема погрузки удобрений в полувагонах ФГК в 2016 году отмечено на полигонах Северо-Кавказской, Куйбышевской, Свердловской, Южно-Уральской, Западно- Сибирской, Восточно-Сибирской железных дорог.
ФГК является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно- экспедиционных услуг. Вагонный парк в оперировании компании по состоянию на начало 2017 года насчитывает 150 тыс. единиц подвижного состава.