Девять европейских компаний подали заявки на участие в проекте расширения порта в Иране

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ТЕГЕРАН, 24 января. /ТАСС/. Девять европейских компаний готовы принять участие в проекте расширения порта Шахид Раджаи - крупнейшего контейнерного порта Ирана, сообщает новостное агентство Iran Daily News со ссылкой на заявление высокопоставленного иранского чиновника.
"На сегодняшний день девять гигантских европейских компаний выразили готовность участвовать в реализации проекта строительства третьей очереди порта Шахид Раджаи." - заявил глава Организации портов и морского транспорта Ирана Мохаммад Саиднеджад, не сообщив дальнейших подробностей.
Порт Шахид Раджаи находится на северном берегу Ормузского пролива на юге Ирана, примерно в девяти морских милях (14,5 км) к юго-западу от порта Бандар-Аббас, частью которого он является.
Согласно описанию проекта на сайте Министерства автомобильных дорог и городского развития, мощность третьей очереди составит 1,4 млн TEU. Проект предусматривает строительство причальной стенки протяженностью 1100 метров с глубинами 16 метров и контейнерной площадки площадью 55 гектаров, производство дноуглубительных работ, приобретение девяти портальных кранов STS и 22 контейнерных перегружателей RTG. Объем необходимых инвестиций оценивается в $280 млн.